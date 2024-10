Reisetrends im kommenden Jahr: Was der Lonely Planet für 2025 empfiehlt

New York/München - Bayern gehört für den weltbekannten Reiseführer "Lonely Planet" zu den zehn besten Reiseregionen im kommenden Jahr. Im neuen Buch "Lonely Planets Best in Travel 2025" wird das süddeutsche Bundesland in der Kategorie "Top 10 Regionen" etwa neben dem Wallis in der Schweiz, Terai in Nepal und der ostenglischen Region East Anglia als Reiseziel präsentiert, das man unbedingt besuchen sollte.

Unter den zehn Top-Städten befinden sich Toulouse ("Paris en miniature"), Genua ("könnte seine kraftvolle Ausstrahlung verlieren, wenn es zu bekannt wird") und Palma de Mallorca. An die Spitze der Länderliste schaffte es das westafrikanische Kamerun ("unberührte Strände, wenig besuchte Nationalparks und ein aufregendes städtisches Nachtleben").

In der allgemeinen Kategorie "Reisetrends" listet das in New York herausgegebene Buch Städte mit spektakulären Drag-Shows auf. Unter den dabei erwähnten Städten findet sich neben etwa Bangkok und Sydney auch Berlin: "Unangepasste Kings, Queens und Zwischendrin-Performer:innen in Berlins queerem Nachtleben: Im November treten sie beim Mx.-Kotti-Wettbewerb an, einer grenzüberschreitenden Version des Schönheitswettbewerbs."

Biergärten und Märchenschloss

Über Bayern, das bei den Regionen Platz sieben einnimmt, schreibt "Lonely Planet": "Hippe Modernität und hochgehaltene Traditionen, mathematische Perfektion und Bierzeltgelage – der Freistaat hat einen unverwechselbaren, aber oft widersprüchlichen Charakter."

Als Highlights werden etwa das märchenhafte Schloss Neuschwanstein von König Ludwig II. (1845-1886) sowie die Biergärten bezeichnet ("Verbring einen Abend in einem Biergarten, etwa am Chinesischen Turm in München"). Auf eins könne sich Bayern verlassen: "dass sein Bier (nicht nur) 2025 weiterhin zu den besten der Welt gezählt wird (auch wenn die Tschechen und Belgier das womöglich anders sehen)".

Natürlich werden auch das Oktoberfest und die Münchner Allianz-Arena erwähnt, die als Austragungsort des Champions-League-Finales am 31. Mai 2025 geplant ist ("Das Stadion, dessen Fassade – Fußballfreunde wissen das natürlich – die Farbe wechseln kann, je nachdem wer in der Arena spielt, gilt als eines der spektakulärsten weltweit").

Berchtesgaden und Bio-Fleisch

Außerdem heißt es in dem Buch: "Fahr mit einem Elektroboot über den Königssee im Berchtesgadener Land, Bayerns schönstem Alpenwinkel (mit dunkler Nazi-Vergangenheit)." Zu den wichtigen Standorten für Bergabenteurer gehöre auch Garmisch-Partenkirchen, mit Deutschlands höchstem Berg Zugspitze und der eindrucksvoll engen Partnachklamm.

Ein Münchner Tourguide wird mit der Empfehlung zu einem Weißwurstfrühstück zitiert und Bayern, ganz Deutschland, wird für die Bemühung gelobt, nachhaltiger werden zu wollen ("In der bayerischen Landwirtschaft etwa nimmt die Zahl der Bio-Betriebe immer weiter zu").

Eine andere hochgelobte Region 2025 ist das (zum Teil deutschsprachige) Wallis. Bei dem Schweizer Kanton mit den glamourösen Orten Verbier und Zermatt und natürlich dem Matterhorn wird das Bestreben hervorgehoben, "auch im Jahr 2025 im wahrsten Wortsinn zu elektrisieren". Bei der Radsport-WM - den UCI-Weltmeisterschaften in der Region - komme als neue, siebte Disziplin E-Mountainbiking dazu. "Kein Wunder, schließlich ist das Bergradeln mit Elektroantrieb der wachstumsstärkste Markt (nicht nur) in den Alpen."

Lonely Planets "Best in Travel 2025" im Überblick

Top 10 Länder:

Kamerun

Litauen

Fidschi

Laos

Kasachstan

Paraguay

Trinidad & Tobago

Vanuatu

Slowakei

Armenien

Top 10 Städte:

Toulouse (Frankreich)

Puducherry (Indien), Bansko (Bulgarien)

Chiang Mai (Thailand)

Genua (Italien)

Pittsburgh (USA)

Osaka (Japan)

Curitiba (Brasilien)

Palma (Spanien)

Edmonton (Kanada)

Top 10 Regionen:

South Carolina Lowcountry & Küste von Georgia, USA

das Terai, Nepal

Chiriquí, Panama

Launceston & das Tamar Valley, Australien

Wallis, Schweiz

Giresun & Ordu, Türkei

Bayern, Deutschland

East Anglia, England

Jordan Trail, Jordanien

Mount Hood & Columbia River Gorge, USA

Palmas neue Uferpromenade

Die bei den Deutschen ohnehin beliebte spanische Mittelmeerinsel Mallorca wird für ihre Hauptstadt gepriesen: "Mit seiner blühenden Gastro-Szene, seiner brodelnden kreativen Energie und mit erstklassigen Kunstsammlungen definiert Palma den Balearen-Urlaub neu – als stilvolles, kulturell vielseitiges Reiseziel fürs ganze Jahr. Für 2025 verspricht die sich ans Mittelmeer schmiegende Hauptstadt Mallorcas die Eröffnung der lang erwarteten, verkehrsreduzierten Uferpromenade, die du zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kannst."

Der Trend-Reiseführer "Best in Travel 2025" erscheint im Hause MairDumont, der größten deutschen Reiseverlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart. In früheren Ausgaben der "Best in Travel"-Reihe kam Deutschland schon mehrmals vor. Für 2023 war zum Beispiel Dresden gelistet worden. 2019 war Deutschland in erster Linie wegen des Bauhaus-Jubiläums auf Platz zwei bei den Staaten gelandet, ebenfalls den zweiten Platz für Deutschland gab es 2010. Bayern war schon einmal 2016 als eine Top-Region aufgeführt.

Die 1973 ins Leben gerufene Marke "Lonely Planet" hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahrzehnten mehr als 150 Millionen Reiseführer gedruckt. Zu finden ist die Marke auch auf Instagram, Tiktok, Facebook und X - und in 14 Sprachen, wie es heißt.