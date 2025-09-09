Reisetrends im kommenden Jahr: Cottbus unter Reisetipps für 2026 im Marco Polo-Trendbuch

Wenn der Sommerurlaub im Süden zunehmend eine Hitzequal ist, liegt sogenannte Coolcation im Trend - die Reise in kühlere Regionen. Der «Marco Polo Trendguide 2026» hat aber noch andere Empfehlungen.
Ostfildern - Cottbus und sein Ostsee, die fjordähnliche Schlei in Schleswig-Holstein und das Zittauer Gebirge gehören zu den empfohlenen Reisezielen im neuen "Marco Polo Trendguide 2026". Unter den 15 besten Reisetrends fürs kommende Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz befinden sich auch Regensburg und der Donaudurchbruch, Salzburg und Basel.