Reisetipp: Erst anspannen, dann entspannen

Sanft gleiten die glatten, warmen Steine über den Rücken, das vorgewärmte Öl duftet nach Ötztaler Kräutern. In jeder Hand schmeichelt ein Stein die Handflächen. Handverlesen aus der Ötztaler Ache. Die Gedanken schweben. Nicht mehr lange und man dämmert unter der Massage weg .... Doch plötzlich: Ein kalter Stein wird aufgelegt! Was für ein Reiz, was für ein Gegensatz – und sogleich: was für eine Entspannung!

Selbstverständlich hat sich die Therapeutin keinen Scherz erlaubt, die in Eiswasser gekühlten Steine sind ein zentrales Element der Ötztaler Steinmassage. Sie zählt zum exklusiven Angebot der Wohlfühlbehandlungen im „Aqua Dome“ und ist sinnbildlich für einen Urlaub in diesem Thermen-Resort im Spannungsfeld zwischen Anspannung und Entspannung. Die Kalt- und Warmreize der Steine wirken sich ähnlich wie bei einer „LaStone“-Therapie positiv auf den Körper aus, während die parallele Ganzkörpermassage Stoffwechselprozesse im Gewebe anregen soll.

Hinter all dem steckt der „Lift your Spirit“-Gedanke des Hauses – mit dem Ziel, um Körper und Geist inmitten der Bergwelt auf ein höheres Level zu heben, indem die raue Ötztaler Natur draußen auf Thermen-Luxus drinnen trifft. Gerade in der kalten Jahreszeit ist der Effekt besonders stark: Erst draußen Auspowern und dann drinnen mit Wellness runterkommen.

Das moderne und architektonisch beeindruckende Thermen-Resort eröffnete 2004 und punktet mit futuristisch anmutender Wasser- und Saunawelt, Spa und Fitness, aber auch mit einem gemütlichen 4-Sterne-Superior-Hotel, für dessen Gäste das „Spa 3000“ reserviert ist. Das schönste Geschenk kam pünktlich zum 20. Geburtstag: Der „World Spa Award“ für das weltbeste Mineral- und Thermalbad des Jahres 2024. „Wir sind überglücklich, dass unsere Bemühungen, High End-Qualität in Sachen Wellnessurlaub für ein internationales Klientel zu liefern, solchermaßen gewürdigt wurden“, freuen sich die Geschäftsführerin Bärbel Frey und die Direktorin Barbara Krabath.

Adrenalin-Kicks oder Eislaufen am „Kraftplatz“

Im Ötztaler Winter 2024/25 können Bike-Freaks erstmals drinnen Rad fahren: In der Indoor-Bikehalle der „Area 47“ am Taleingang, die als Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark gilt und erstmals im Winter öffnet. Dort heizen auch der Hochseilgarten und „Bungy Jumping“ ein.

Skifahrer bringt der Gratis-Skibus direkt vom „Aqua Dome“ nach Sölden, in eines der Top-Skigebiete Österreichs, vielseitig und schneesicher von 1350 bis auf 3340 Meter. Doch Sölden ist viel zu schade nur zum Skifahren: Gibt es doch auf über 3000 Metern Höhe eine Begegnung mit James Bond in der sehenswerten Kino-Installation „007 Elements“, die den Fokus auf „Spectre“ und die in Sölden gedrehten Szenen legt.

Wer es nicht ganz so trubelig mag, freut sich dagegen über die „stille Seite“ des Tals, in der keine Skigebiete liegen. Eine Entdeckung für alle, die der Kraft der unter einer dicken Schneedecke verborgenen Natur nachspüren wollen. Etwa auf dem Weg zur Stallwiesalm – mit Tourenskiern, Rodel oder zu Fuß. Oder beim Eislaufen auf dem „Kraftplatz“ Piburger See. Wer will, geht mit der Yoga-Spezialistin des „Aqua Dome“ zum Winter-Waldbaden und erlebt Achtsamkeit in der Ruhe des Winterwaldes.

Danach ist es Zeit für Entspannung in der futuristisch anmutenden Wasserwelt des „Aqua Dome“, wo man sich im Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe treiben lassen kann. Am besten in den architektonischen Wunderwerken der „Schalenbecken“, die so wirken, als würden sie unter freiem Himmel schweben. Diesen Energie-Kick muss man selbst erlebt haben. Wie auch das Gesamtkunstwerk „Aqua Dome“, das alles unter einem Dach versammelt: Zwölf Becken und elf Saunen, Fitness und einen separaten Kinder- und Familienbereich.

Nicht zu vergessen: das luxuriöse SPA 3000 (ab 15 Jahren), das Feuer, Wasser und Wellness beeindruckend inszeniert. Blick man hinaus auf die tief verschneite Bergwelt durch die spitzen Fenster, die Gipfeln nachempfunden sind, spürt man: Hier verschmilzt Architektur mit Natur, das Drinnen mit dem Draußen.

Authentische Ötztaler Spa-Erlebnisse

Direkt darunter wartet das „Aqua Dome Treatment & Spa“ mit einer besonderen Auswahl von Wohlfühlmomenten auf. Viele davon sind Signature Treatments, die speziell für und im „Aqua Dome“ entwickelt wurden. Begleitet wird alles von Produkten der hauseigenen Kosmetiklinie mit dem bezeichnenden Namen „thermal deep“. Sie setzt auf die Wirkung regionaler Kräuter und soll mit dezent frischem Duft die Urkraft des Ötztals erfahrbar machen.

Wie auch im neuen Restaurant-Bereich des 4-Sterne-Superior-Hotels. Die Farben und Formen des hochwertigen Interieurs scheinen von der Natur abgeschaut, setzen aber ebenso farbintensive Akzente und Statements wie die neue raffiniert verspiegelte Bar. Nach einem kulinarischen Kulturaustausch – die Küche setzt Traditionsrezepte und landestypische Spezialitäten, Zutaten und Herstellungsmethoden aus dem Alpenraum überraschend neu um – kann man hier bei Live-Musik stilvoll den Abend zelebrieren. Entweder inspiriert vom kenntnisreichen Bar-Team mit einem seltenen Gin, oder gemütlich mit einem heißen Kakao im Kaminzimmer. Danach sorgen nach Holz duftende Zimmer für Tiefschlaf – und wer sich früher am Tag die eingangs erwähnte die Steinmassage gegönnt hat, spart sich garantiert das Schäfchen zählen.

_______________________________________________________________________

Mehr Informationen unter:

AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld

Oberlängenfeld 140, A-6444 Längenfeld

Tel.: +43 5253 6400 | office@aqua-dome.at | www.aqua-dome.at