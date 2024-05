Noch ist der Pfingstferienverkehr in vollem Gange – immerhin wartet die Autobahn GmbH bis nach den Ferien mit der Maßnahme.

Angekündigt werden in einer aktuellen Mitteilung Wartungsarbeiten am Hohentwieltunnel. Dafür ist vom 8. Juni, 18 Uhr, bis 9. Juni, 6 Uhr, eine Sperrung des Tunnels in beiden Fahrtrichtungen der A81 erforderlich.

Lesen Sie auch

Um die notwendigen Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts und am Wochenende, also in der verkehrsarmen Zeit durchgeführt.

Die Umleitung

Die Umleitung in Richtung Stuttgart, Stockach und Konstanz erfolgt ab der Anschlussstelle Hilzingen über die U19 und die aktuelle innerörtliche Umleitung zur Anschlussstelle Singen.

In Fahrtrichtung Schweiz erfolgt die Umleitung laut Pressemitteilung ab der Anschlussstelle Singen über die U62 zur Anschlussstelle Hilzingen.

Anfang Mai war die Strecke in Richtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt.