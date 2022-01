Großeinsatz in Pfaffenweiler Feuerwehr verhindert Vollbrand der Waldkulturscheune

Große Aufregung an der Waldkulturscheune in VS-Pfaffenweiler: Ein Brand hat am Samstagabend das Kulturzentrum bedroht. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Veranstaltungshaus gerettet werden.