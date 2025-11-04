Reisen: Frankfurt als einziges deutsches Reiseziel auf Bestenliste

Skyline, Goethe, Design: Als einziger deutscher Ort gehört Frankfurt am Main zu den «Best Places to Go 2026» eines Reisemagazins. Denn im nächsten Jahr habe die Stadt besondere Highlights zu bieten.
München/Frankfurt - Frankfurt am Main gehört nach einer Auswertung des Reisemagazins "Condé Nast Traveller" zu den 62 besten Reisezielen der Welt für das kommende Jahr - als einziges in Deutschland. Auf die Liste der "Best Places to Go 2026" kamen den Angaben zufolge Orte, die unter anderem durch Innovation, Kultur und Gastfreundschaft bestechen.