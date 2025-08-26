Reisen auf zwei Rädern: Donaueschingen setzt auf Radtouristen

Die Stadt baut seit Jahren die Rad-Infrastruktur aus. Die Etappe Null des Donauradwegs gilt als Coup. Viele Vermieter sind für radelnde Gäste gewappnet.
Im Stadtbild von Donaueschingen sind die Radtouristen allgegenwärtig. Vor allem in den Straßencafés tanken die Radfahrer Kraft, um dann auf Tour zu gehen. Diese starke Präsenz ist kein Zufall. Donaueschingen liegt nicht nur an mehreren Radfernwanderwegen, sondern auch an interessanten regionalen Radwanderwegen. „Dem Trend der Zeit folgend haben wir in den letzten Jahren den Radtourismus forciert“, informiert Tourismusleiter Andreas Haller. Da viele Radfahrer mit dem Zug nach Donaueschingen kommen, werden sie bereits von hier mit der entsprechenden Beschilderung abgeholt. Neben den Beschilderungen zählten auch gut ausgebaute Radwege dazu, ebenso Radservicestationen am Bahnhof, bei der Touristinfo und am Donauzusammenfluss; am Bahnhof findet sich sogar eine Schlauchstation. Nicht zu vergessen die Trinkwasserbrunnen, die so konzipiert seien, dass man die Wasserflaschen damit gut befüllen könne.