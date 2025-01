Reisemesse in Stuttgart: Diese günstigen Wohnmobile gibt es auf der CMT

8 Besonders günstig, besonders interessant: der Duo 540 von Clevervans ist für 42 730 Euro zu haben. Foto: Stolterfoht/sto

10 Prozent, 15 Prozent, oder darf es noch ein bisschen mehr sein? Die Wohnmobil-Hersteller liefern sich auf der Stuttgarter Reisemesse CMT eine Rabattschlacht. Wir stellen die billigsten Wohnmobile vor.









Wenn man auf der CMT das Messegelände nach den billigsten Wohnmobilen abgrast, führt kein Weg am Stand von Clevervans vorbei. Die Marke der bayerischen Pössl-Gruppe ist traditionell ganz vorne dabei, wenn es um günstige Angebote im Bereich „Wohnfahrzeuge“ geht. Bestes Beispiel ist der bis 2021 produzierte Sunny 540, den es zeitweise für unschlagbar 29 990 Euro zu kaufen gab. So billig geht es heute nicht mehr. Es bleibt aber dabei, dass Clevervans in der CMT-Schnäppchen-Rangliste auch jetzt wieder ganz oben steht. Für den Clevervan Duo 540 wird in der Halle 3 ein Preis in Höhe von 42 730 Euro aufgerufen, der mit Hilfe eines zehnprozentigen Messerabatts zustande kommt.