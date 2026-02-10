Reisekonzern: Tui startet so gut wie noch nie ins Winterhalbjahr

1 Bester Start ins Winterhalbjahr: Tui legt operativ zu (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa Für das Quartal bis Ende Dezember legt der Reisekonzern gute Zahlen vor. Das war nicht immer so.







Link kopiert



Hannover - Der Reisekonzern Tui ist dank guter Geschäfte mit Hotels und Kreuzfahrten so gut ins Winterhalbjahr gestartet wie nie zuvor. Im reiseschwachen und früher meist defizitären ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um gut die Hälfte auf gut 77 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen vor seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte.