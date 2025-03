Reiseführer: Ist Berlin out? Deutsche Hauptstadt kein Trendziel mehr

4 Keine gute Aussicht für Berlin: Touristisch gilt die Stadt nicht mehr als Trendziel. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

Berlin is over, what's next? Wien vielleicht. Reiseführer-Verkaufszahlen zeigen, dass Städte wie London und Paris immer gut laufen, aber Berlin einen Absturz in den letzten zehn Jahren erlebt hat.









Link kopiert



Ostfildern - Deutschlands Hauptstadt Berlin ist nach Erkenntnissen der populärsten deutschen Reiseführermarke kein Trendziel mehr - anders als vor zehn Jahren. Laut Media Control gehörte "Berlin" im Jahr 2014 zu den Top Drei der in Deutschland am häufigsten verkauften Titel der Reiseführerreihe "Marco Polo". Im Jahr 2024 war "Berlin" dagegen nicht mal mehr in den Top Ten. Wien dagegen stieg auf - von Rang neun 2014 auf Platz zwei im vergangenen Jahr.