Reiseführer im Lockdown Auf Burgen-Expedition bei Effringen

Die Burgstelle ist nicht einfach zu finden: Am Sträßchen von Effringen hinüber nach Neubulach durch den Wald befindet sich in einer Linkskurve auf der rechten Seite eine frisch renovierte Schutzhütte. Dort kann man parken und rechts (südöstlich) in den Wald hineinwandern, der "Trölleshof-Rundweg" ist da angeschrieben. Nach etwa 300 Metern geht links ein Weg bergabwärts, Richtung Seitzental, doch der Weg zur Ruine führt sofort nach 30 Metern wieder links einen Pfad entlang Richtung Norden. Früher hat einmal ein Wegweiser zum "Schlossberg" gezeigt, doch dieser ist längst verschwunden. Nur in der Bezeichnung des Waldstücks auf einem kleinen Schild am Baum findet der aufmerksame Beobachter noch den Begriff "Schlossberg".

Folgt man dem Pfad, trifft man nach 200 Metern auf den noch gut erkennbaren Burggraben der von links herab den Hang durchschneidet.

Der Forstweg führt über den Burggraben hinweg in das Areal der ehemaligen Burg hinein, links am Hang erkennt man Wälle und einige lose herumliegende Steine. Rechts fällt der Hang teilweise steil ab ins Ziegelbachtal. Die Burg stand hier auf einem Bergsporn, auf drei Seiten vom Abhang geschützt, nach Südwesten hin durch den soeben überschrittenen Graben.

Nach 70 Metern macht der Weg einen Knick nach links, kurz darauf ist oben am Hang ein Stück Mauer zu sehen, "von unbekannter Hand freigelegt", wie Forscher Christoph Morrissey schreibt. Es ist ein Stück der Umfassungsmauer, dahinter hangaufwärts hat sich einst die kleine Kernburg befunden.

Folgt man dem Weg weiter, schneidet der sogenannte "innere Graben" links in den Hang hinein. Offensichtlich war die Burg Ziegelbach von einem Doppelgraben umgeben und damit äußerst wehrhaft.

Nun führt der Weg weiter geradeaus Richtung Westen und verlässt das Burgareal. Vor ein paar Jahren wurde dieser Weg neu angelegt, früher gab es hier kein Durchkommen – und trotzdem holt sich die Natur das Gelände bereits wieder zurück. Ein paar Baumstämme liegen über dem Weg, nach ein paar hundert Metern gelangt man wieder auf die Straße nach Neubulach. Scharf links erreicht man nach 250 Meter die Straße hinauf den Ausgangspunkt der kleinen Wanderung an der Schutzhütte.

Oder man steuert von hier aus weitere, bekanntere Wanderziele an: das große Holzwasserrad der alten Mühle, Lochcafé, Bergwerk oder Fledermauspfad, warum in die Ferne schweifen…

Neben vielen weiteren Sehenswürdigkeiten enthält das Burgenbuch einige spannende Sagen aus der Region. Diese hier hat es allerdings nicht ins Buch geschafft:

Im verfallenen Gemäuer zwischen Effringen und Bulach habe ein altes Fräulein gewohnt, abwechselnd sei sie damals jeden Sonntag in die Kirche gegangen, "einmal in die Mutterkirche übers Feld nach Effringen, einmal in die Tochterkirche Bulachs zu den Pfarrherrn Grückler. Trat daselbst sie in die Kirche, so erhob die Gemeinde sich ehrerbietig von den Sitzen. Diese Ehre wurde niemals ihr in Effringen erwiesen." Daher habe sie den schönen Ziegelbachwald nach ihrem Tode dem Städtchen Bulach vermacht, am Ende der Geschichte wird vermerkt: "Heute gereicht noch zur Ehre jene Handlung unsrer Bergstadt: Reichen Segen, Freund, eracht – hat die Höflichkeit gebracht."

Liegt in dieser Erzählung der Grund dafür, dass sich ein Teil des Neubulacher Stadtwalds auf Effringer Markung befindet, wie das kleine Schild am Baum beweist?