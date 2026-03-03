Reisebüros im Zollernalbkreis: „Wer Flüge über Dubai oder Abu Dhabi gebucht hat, hat ein Problem“

Die militärischen Schläge in der Nahostregion haben Auswirkungen auf Buchungen und anstehende Reisen. Das sagen drei Reisebüros in Albstadt, Balingen und Hechingen.
Zehntausende Urlauber sitzen derzeit in Dubai und an anderen Reisezielen in der Nahost-Krisenregion fest. Die Luftschläge auf den Iran und die militärische Reaktion des Landes mit Gegenangriffen legten den Luftverkehr in einigen Ländern zeitweise lahm. Touristen und Geschäftsleute sitzen fest. Entsprechend viel zu tun haben aktuell die Mitarbeiter in den Reisebüros. Wir haben uns bei einigen Anbietern im Zollernalbkreis erkundigt.