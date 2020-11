Reisebüro in Corona-Zeiten "Traumurlaub" ist vorerst nicht in Sicht

Jetzt, im November, würde normalerweise die Buchungsphase für den Sommerurlaub 2021 beginnen. "Viele Stammkunden kommen mit den ersten Ideen, da ist das komplette Spektrum von Fernreisen und Kreuzfahrten dabei. Aber niemand kann derzeit absehen, wann man wo hinreisen kann", betont Jobst.

"Klar, momentan zieht auch kein Frühbucherbonus. Die Rabatte gibt es in der Regel bis Ende Januar. Erfreulich sei deshalb das positive Feedback der Kunden, die entweder in den Filialen in Balingen und Ebingen vorbeischauen oder sich telefonisch melden. "Jeden Tag haben wir Anrufe von Kunden, die uns Mut zusprechen", so Jobst. Die Angst, ob und wann wieder gereist werden kann, ist groß, es geht weniger um die Erstattung des Reisepreises. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sind natürlich nicht förderlich.

Print-Reisekataloge nach wie vor gefragt

Die Kataloge sind teilweise schon eingetroffen und im Zeitalter des Internets "nach wie vor gefragt", so Jobst. Und die Preise, die dort abgedruckt sind, seien natürlich nicht in Stein gemeißelt. "Alles läuft inzwischen online, deswegen sind Preisanpassungen natürlich jederzeit möglich", dürfen sich laut Jobst Schnäppchenjäger Hoffnung auf ein gutes Angebot machen.

Jobst hofft für die ganze Branche – die Veranstalter wie die Tui trifft die Krise auch –, dass unter dem Weihnachtsbaum ein paar Reisegutscheine liegen. Gekauft werden diese aber erst ab Anfang Dezember. "Gutscheine spielen immer eine Rolle", hofft Jobst auf viele Geschenke mit Reisebezug unterm Weihnachtsbaum.

Das vergangene Sommergeschäft nahm nach dem Shutdown Ende Mai noch Fahrt auf. "Da konnten wir ein paar Kunden noch in den Urlaub schicken. Griechenland und Malta waren dabei", berichtet Jobst.