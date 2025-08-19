Reise nach Kanada: Lahrer Delegation war zu Besuch in der Partnerstadt Belleville

Mit einer „Brücke über den Atlantik“ verglich OB Markus Ibert die Partnerschaft mit der kanadischen Stadt. Unter anderem stand ein Besuch des Luftwaffenstützorts CFB Trenton an.
Eine 26-köpfige Delegation aus Lahr, bestehend aus Oberbürgermeister Markus Ibert, Gemeinderäten sowie Bürgern, hat die Partnerstadt Belleville in Kanada besucht. Ziel der Bürgerreise war es, die seit mehr als 50 Jahren bestehende Städtepartnerschaft weiter zu vertiefen, Freundschaften zu pflegen und neue Impulse zu setzen, wie es in einer städtischen Pressemitteilung zu der Reise heißt.