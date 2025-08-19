Reise nach Kanada: Lahrer Delegation war zu Besuch in der Partnerstadt Belleville

Mit einer „Brücke über den Atlantik“ verglich OB Markus Ibert die Partnerschaft mit der kanadischen Stadt. Unter anderem stand ein Besuch des Luftwaffenstützorts CFB Trenton an.

Eine 26-köpfige Delegation aus Lahr, bestehend aus Oberbürgermeister Markus Ibert, Gemeinderäten sowie Bürgern, hat die Partnerstadt Belleville in Kanada besucht. Ziel der Bürgerreise war es, die seit mehr als 50 Jahren bestehende Städtepartnerschaft weiter zu vertiefen, Freundschaften zu pflegen und neue Impulse zu setzen, wie es in einer städtischen Pressemitteilung zu der Reise heißt.

Die Partnerschaft zwischen Lahr und Belleville begann demnach 1972, als eine der ersten deutsch-kanadischen Partnerschaften. „Unsere Städtepartnerschaft ist wie eine Brücke über den Atlantik. Keine aus Beton oder Stahl – sondern gebaut aus Begegnungen, Erlebnissen und gemeinsamen Erinnerungen“, betonte Ibert in seinem Grußwort vor dem Gemeinderat in Belleville. „Es ist an uns, den Dialog weiterzuführen, eine Atmosphäre des Friedens zu fördern, in der wir voneinander lernen und miteinander wachsen können – und in der Vielfalt unsere verbindenden Werte zu erkennen.“

Kommendes Jahr soll eine kanadische Delegation in Lahr vorbeischauen

Auch Bellevilles Bürgermeister Neil Ellis hob beim Abschlusstreffen die Bedeutung dieser langjährigen Freundschaft hervor und dankte der Lahrer Reisegruppe für den Besuch. Für das Jahr 2027 wurde der nächste Freundschaftsflug angekündigt: Dann wird Belleville mit einer Delegation nach Lahr reisen, heißt es in der städtischen Pressemitteilung weiter.

Das Besuchsprogramm bot demnach zahlreiche Eindrücke und Begegnungen: Höhepunkte waren der Empfang auf dem kanadischen Luftwaffenstützpunkt CFB Trenton, der Austausch mit dem Gemeinderat in Belleville sowie ein Tagesausflug in die Weinregion Prince Edward County. Auch die Natur- und Freizeitangebote der Region kamen nicht zu kurz – von Spaziergängen durch Parks und Gärten bis hin zum Besuch des modernen Quinte Sports and Wellness Centre.

Eindrucksvoll war laut Mitteilung der gemeinsame Ausflug mit den Belleviller Gemeinderäten in den Thousand-Islands-Nationalpark, der mit seiner einzigartigen Landschaft am St.-Lorenz-Strom beeindruckte. Zum Abschluss besuchte die Delegation das Outdoor-Bildungszentrum Frink Centre Conservation Area, bevor die Rückreise über Toronto angetreten wurde.

Die Freundschaftsreise nach Belleville war geprägt von persönlichen Begegnungen, gemeinsamen Erfahrungen sowie der großen Gastfreundschaft der kanadischen Partner,wie es in der städtischen Pressemitteilung abschließend heißt.

Das ist Belleville

Lahrs Partnerstadt liegt in der kanadischen Provinz Ontario im Südosten des Landes. Stand 2021 hatte die Stadt rund 55 000 Einwohner – und damit etwas mehr als Lahr. Belleville ist am östlichen Ende des Lake Ontario gelegen, durch den See verläuft die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Zudem liegt Belleville an der Mündung des Moira Rivers. Zu den bekannten Persönlichkeiten der Stadt gehört die weltbekannte Sängerin Avril Lavigne. Neben Lahr bestehen Städtepartnerschaften zu Gunpo (Südkorea) und Zhucheng (China).