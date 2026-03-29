Reise nach Ägypten: Eltern machen Urlaub – und lassen fünf minderjährige Kinder zurück

Während die Eltern im ägyptischen Urlaubsparadies Ferien machen, sind ihre fünf Kinder zu Hause in Italien auf sich allein gestellt. Eine Lehrerin schöpft Verdacht.
Ein Geburtstagsausflug ans Rote Meer hat für ein Elternpaar aus Italien ein ungewöhnliches Nachspiel: Während die beiden ihre Reise an den ägyptischen Badeort Scharm el Scheich genossen und Eindrücke in sozialen Medien teilten, ließen sie ihre fünf Kinder allein zu Hause zurück. Wie italienische Medien berichteten, wurde der Fall bekannt, nachdem die Lehrerin eines der Kinder Verdacht schöpfte und die Behörden einschaltete.