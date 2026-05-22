Reise mit Fanclub: 1100 Kilometer in 44 Stunden für die große Liebe

Der Juventus-Fanclub Zollernalb identifiziert sich über die Liebe zu seinem Verein. Doch es steckt noch viel mehr dahinter – wie bei einer Ausfahrt nach Turin deutlich wird.

Samstag, 3 Uhr. Es ist früh. Oder spät. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Jedenfalls ist es dunkel. Und kalt. Während der überwiegende Anteil der Bevölkerung schläft und der Rest sich vielleicht in Clubs und Bars herumtreibt, haben sich die Vertreter des „Juventus Official Fan Club Zollernalb e.V.“ auf dem Parkplatz eines Autohauses im Industriegebiet Gehrn versammelt.

Denn es geht gemeinsam nach Turin, zum Spiel von Juventus gegen die AC Florenz, das am Sonntag um 12 Uhr angepfiffen werden wird. Am Sonntagabend, 23 Uhr, werden sie diesen Parkplatz erneut aufsuchen. In der 44 Stunden betragenden Zwischenzeit wird die Reisegruppe nicht nur mehr als 1100 Kilometer zurückgelegt, sonder auch die volle Palette der menschlichen Emotionen erlebt haben: Vorfreude und Skepsis, Glück und Trauer, Zufriedenheit und Enttäuschung. So ist das nun mal bei der großen Liebe geht.

Leidenschaft seit mehr als 40 Jahren

29. Mai 1985. Juventus Turin und der FC Liverpool stehen sich im Finale des Europapokals der Landesmeister gegenüber. Dass die Italiener die Partie am Ende dank eines von Michel Platini verwandelten Elfmeters mit 1:0 gewinnen, sollte leider nur eine Randnotiz in einem dunklen Kapitel der Fußballgeschichte bleiben. Denn bei der Katastrophe von Heysel kamen nach einer Massenpanik im gleichnamigen in Brüssel 39 Fans ums Leben. Die erschütternden Bilder gingen um die Welt – und landeten unter anderem auch bei dem damals neunjährigen Roberto Marzio. „Dieser Tag hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt und war prägend für meine Liebe – auch weil ich damals selbst mitgeweint habe“, erinnert er sich.

Der 49-Jährige war 2019 einer der Mitgründer des Fanclubs und ist seitdem dessen erster Vorstand. Er ist das Herz und die Seele des Clubs. Im Laufe des Wochenendes schlüpft er in die unterschiedlichsten Rollen: Organisator, Busfahrer, kulinarischer Ratgeber. Von seinen Weggefährten wird er immer wieder liebevoll als „Presidente“ angesprochen. Marzio ist jenem schicksalhaften Abend im Mai 1985 Juventus-Fan – eine Leidenschaft, die er von seinem Vater übernommen und inzwischen auch an seinen Sohn Alessandro, der diese Ausfahrt leider krankheitsbedingt verpasste, weitergegeben hat.

Das Paradox der Fan-Liebe

Mit jeder Stunde in Gesellschaft der Reisegruppe wird eine paradoxe Erkenntnis immer deutlicher. Der Fußball, beziehungsweise Juventus Turin, ist alles überstrahlend und völlig unwichtig zugleich. Alle Beteiligten leben und brennen für diesen Verein. Ihre Liebe zu „La Vecchia Signora“, der alten Dame, ist schließlich das, was sie über die Jahre zusammengebracht und -geschweißt hat. Freuden- oder Kummertränen werden gleichermaßen geteilt. Erfolge werden gemeinsam bejubelt, Rückschläge Seite an Seite verarbeitet. Juve ist die große Konstante des Lebens, das Zentrum des Sonnensystems. Und das „fino alla fine“, wie das Motto des italienischen Rekordmeisters besagt: bis zum Ende.

Dennoch erinnern diese 44 Stunden eher an einen Gruppenurlaub als an ein vom Fußball geprägtes Event. Nun ja – ein Urlaub, bei dem große Teile der Reisegruppe in schwarz-weißen Trikots, Jacken und Schals gekleidet sind. Nichtsdestotrotz … Die stundenlangen Fahrten in den Kleinbussen, die Shopping-Pause kurz nach der italienischen Grenze, das gemeinsame Abendessen, die Übernachtung in einem Hotel in Chivasso, einem 25.000-Einwohner-Städtchen nahe Turin – all das weckt Erinnerungen an Klassenfahrten und Mannschaftsausflüge.

Alt und jung

Dabei sind Alter und Herkunft der Reiseteilnehmer völlig egal. Auf dieser Ausfahrt stehen sich beispielsweise der 1957 geborene Angelo Fiorenza und der achtjährige Enea Botticelli gegenüber. Sie fahren dieselbe Strecke, schlafen im selben Hotel, essen in denselben Restaurants. Denn sie teilen sich dieselbe Leidenschaft, für denselben Verein. In diesen 44 Stunden sind Angelo und Enea zwei Mitglieder derselben, schwarz-weißen Familie. Noch dazu ist es eine harmonische Familie. Die größten (und einzigen) Streitereien kommen bei den Fragen auf, welchen neuen Torhüter Juventus im kommenden Sommer verpflichten sollte und ob die Kombination einer klassischen Carbonara-Soße mit Linguine eine Todsünde ist. (Ja, ist es.)

260 Mitglieder und die Ausfahrt Nummer 13

Aktuell zählt der Fanclub 248 aktive und zwölf passive Mitglieder. Der Besuch des Spiels gegen Fiorentina ist bereits die 13. Ausfahrt nach Turin in der laufenden Saison. Hinzu kommen unzählige Trips, die die Mitglieder auf eigene Faust organisieren. Liga, Pokal, Champions League – wenn im Allianz Stadium ein großes Spiel ansteht, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich ein Vertreter des Juventus-Fanclub Zollernalb unter den mehr als 40.000 Zuschauern befindet.

Enttäuschung auf dem Rasen

Die „Bianconeri“ verlieren ihr Heimspiel gegen Fiorentina am Ende mit 0:2. In der Tabelle der Serie A werden sie deshalb vom dritten auf den sechsten Rang durchgereicht. Die Chancen auf einen Startplatz in der Champions League stehen vor dem letzten Spieltag schlecht. Entsprechend gedrückt ist die Stimmung zu Beginn der Heimreise. Kaum ein Juve-Spieler oder -Verantwortlicher kommt in der obligatorischen Fanbus-Analyse gut weg. Klischees des italienischen Temperaments werden bedient, Stammtisch-Phrasen zum Besten gegeben.

Sonntag, 23 Uhr. Erneut ist es dunkel und kalt. Die Gemüter haben sich längst wieder beruhigt. Nach den Höhen und Tiefen der Reise und des Spiels ist Liebe einmal mehr die dominierende Emotion – sowohl für Juventus, als auch füreinander. So ist das nun mal bei der großen Liebe.