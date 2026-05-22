Reise mit Fanclub: 1100 Kilometer in 44 Stunden für die große Liebe

Der Juventus-Fanclub Zollernalb identifiziert sich über die Liebe zu seinem Verein. Doch es steckt noch viel mehr dahinter – wie bei einer Ausfahrt nach Turin deutlich wird.
Samstag, 3 Uhr. Es ist früh. Oder spät. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Jedenfalls ist es dunkel. Und kalt. Während der überwiegende Anteil der Bevölkerung schläft und der Rest sich vielleicht in Clubs und Bars herumtreibt, haben sich die Vertreter des „Juventus Official Fan Club Zollernalb e.V.“ auf dem Parkplatz eines Autohauses im Industriegebiet Gehrn versammelt.