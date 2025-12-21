Reise in die Vergangenheit: Wagner-Werkstatt in Zimmern öffnet ihre Türen

Staunen durften die Besucher der Zimmerner Dorfweihnacht bei der Öffnung der Wagner-Werkstatt. Es wurde gezeigt, welch anspruchsvolle Arbeit ein Wagner zu verrichten hatte.
Ein Höhepunkt bei der Dorfweihnacht am Samstagabend in Zimmern war die Öffnung der Wagner-Werkstatt durch Ortsvorsteher Andreas Fecker. Seit der letzte Wagner Konrad Bogenschütz im Jahr 1981 verstorben ist, blieb diese Werkstatt originalgetreu erhalten. Die Besucher zeigten sich beeindruckt angesichts dieses eher verschwiegenen Museums.