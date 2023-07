Die Gäubahnstrecke zwischen Eutingen und Freudenstadt ist dicht – und der Schienenersatzverkehr (SEV) raubt so manchem Nutzer den letzten Nerv.

Dabei ist der SEV gar nicht mal von vorne herein zu spät. Eher im Gegenteil. Eine Leserin, die regelmäßig zwischen Eutingen und Freudenstadt pendelt, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte, schreibt: „Die Busse fahren nicht zu den geplanten Zeiten. Also sie warten nicht auf Reisende an den geplanten Haltestellen, dass heißt wer nicht da ist – Pech gehabt.“ In einem anderen Fall sei der Bus einfach nicht gekommen.

„Sie fahren wahllos“

Organisiert wird der SEV von der Deutschen Bahn und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Zu den Vorwürfen der nicht eingehaltenen Pläne erklärt die Bahn nur: „Informationen zu den generell vom Zugverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse erhalten die Fahrgäste unter anderem über die elektronischen Auskunftsmedien der DB.“

Nicht so ganz zu funktionieren scheint auch das Haltestellen-Netz zu sein. „Sie fahren einfach wahllos Haltestellen an, die nichts mit dem SEV zu tun haben, das sind Linien Haltestellen. Das bedeutet, in Dornstetten haben sie die Haltestelle des SEV ausgelassen und haben schon an der ersten Haltestelle (Linienbus) gehalten.“

Problem: Baustellen

Die Bahn verweist darauf, dass „die Haltestellen von Linienbussen teilweise als Haltestellen für den Ersatzverkehr dienen.“ Konkret in Dornstetten befände sich die SEV-Haltestelle nicht wie bisher üblich am ZOB, sondern am Bahnhof in der Tübinger Straße.

Die AVG wird deutlicher: „In Dornstetten bedient der SEV die SEV-Haltestellen Dornstetten-Ach und Dornstetten Ersatzhalt. Den SEV fährt das lokale Busunternehmen Weiß aus Horb mit Streckenkenntnissen vor Ort. Hier besteht ein guter Kontakt und es wurde auch aktiv nachgesteuert.“ Außerdem: „Grund für die Startschwierigkeiten waren kurzfristige Änderungen bei Straßenbaustellen, die nicht alle an die AVG kommuniziert wurden. Es mussten in der Folge mehrfach die Fahrwege angepasst und neue Haltestellen festgelegt werden.“

Organisations-Mängel

Verspätungen, berichtet die Leserin weiter, entstünden dann aber auch mal auf der Strecke: „Der Busfahrer meinte, in Eutingen erst einmal tanken zu müssen, somit war natürlich der Zug Richtung Stuttgart weg“, beklagt sie. In der Folge hätten die Passagiere in der Sommerhitze eine Stunde auf den nächsten gewartet.

Mit Pannen ist zu rechnen

Außerdem sei der Bus einmal auf der Strecke liegen geblieben. „Der hat hinten raus gequalmt und wir mussten den Bus verlassen.“ Diesen Vorfall kann die Bahn bestätigen. Es gab einen technischen Defekt am Fahrzeug. Immerhin: „Der Busfahrer war sehr bemüht, dass wir gleich mit dem nächsten Linienbus weiter fahren konnten“, berichtet die Leserin von ihrem Erlebnis. Mit dem Busfahrer sprechen, dass Anschlüsse erreicht werden müssen?

Sprachprobleme

Das sei schwierig, klagt die Leserin. Denn oft spräche das Personal kein Deutsch und auch kein Englisch. Die AVG erklärt dazu: „Aufgrund der allgemein bekannten und deutschlandweit existenten Personalsituation im Busbereich muss sich der Unternehmer auch mit Fachkräfte aus dem europäischen Ausland verstärken.“ Sowohl AVG als auch Bahn beteuern ihr Bedauern über die Schwierigkeiten und erklären, nachzubessern, beziehungsweise die AVG, bereits nachgebessert zu haben.