Der TuS Reichenbach hat ein rauschendes Fest in der Geroldseckerhalle gefeiert. Die Reise durch die Zeit kam sehr gut an.

Die Geroldseckerhalle platze beim Fest des TuS Reichenbach schier aus allen Nähten. Alt und Jung trafen sich zur diesjährigen Bühnenshow, die unter dem Thema „Eine TuS-Reise durch die Zeit“ stand.

280 Kinder und Jugendliche trainieren und spielen wöchentlich in 13 Gruppen. Sie werden von 20 Trainern und Übungsleiterinnen in den unterschiedlichsten Disziplinen in insgesamt 23 Übungsstunden unterrichtet und betreut. Bei der Bühnenshow, zu der alle Familienmitglieder und Freunde eingeladen waren, gaben sie fantastische Einblicke in ihr turnerisches Können. Vom Eltern-Kind-Turnen über das Kindergarten- und Schülerturnen, Geräteturnen bis zu Einrad und Rope-Skipping waren alle Altersgruppen vertreten.

Marion Himmelsbach, die Vorsitzende des TUS, begrüßte in der Geroldseckerhalle die große Turnerfamilie, die dieses Fest der Jugend miterleben wollten. Dann führte die Zeitreise vom Anbeginn der Welt bis in die Gegenwart und in eine imaginäre Zukunft.

Die Gruppe Eltern-Kind-Turnen entführte in die Welt der Dinosaurier, die Gruppe Erlebnisturnen in die Zeit der Neandertaler und ihre Kolleginnen ließen das Mittelalter in einem Schlosshof mit Prinzen und Prinzessinnen aufleben. Die „Fitkids“ und die Gruppe Allgemeines Geräteturnen brachten einen Hauch des Wilden Westens mit Cowboys und Indianern auf die Bühne, indes die Einradgruppe dem Charleston-Flair der 1920er-Jahre huldigte.

Die Rope-Skippings erinnerten mit „Flower-Power“ und dem Motto „alles easy“ an die Zeit der wilden Siebziger. Die Kunstturner entführten die Zuschauer in die ferne Welt in 150 Jahren und stellten dabei die Frage „Was wird sein?“.

Spannende Geschichte verbindet die Epochen

Stefan Laumann verband die einzelnen Zeitthemen geschickt mit einer spannenden Geschichte. Durch das Programm führte in bewährter Weise Ursula Woitassek. Für das leibliche Wohl war wieder in bewährter Weise aufs Beste vorgesorgt, auch das darf als ein hervorragendes Zeichen des guten Miteinanders der Mitglieder und Freunde des TuS gewertet werden.