Reise durch 125 Jahre: Kippenheimer Ensemble zeigt großes musikalisches Können

Der Kippenheimer Musikverein bot ein besonderes Konzert: Eine Zeitreise, die sowohl musikalisch, als auch vereinsgeschichtlich die Jahre Revue passieren lies.
Tina Bock, die durch das Programm führte, versprach einen bunten Reigen aus 100 Jahre alten Märschen, Songs mit Garantie auf den ein oder anderen musikalischen Hüftschwung, zum Tanzen verführenden Charleston-Klänge und zu Herzen gehenden Filmmelodien. Parallel zu den Anmoderationen der Musikstücke brachte Bock die Stationen des Vereins von dessen Gründung 1901 bis in die Gegenwart den Zuhörern nahe.