Seit über 50 Jahren ein eingespieltes Team in Villingen

1 Sie feierten das 50-jährige Bestehen des Reinigungszentrums Heinzmann in der Niederen Straße in Villingen (von links): Elisabeth Müller (Leiterin von 2006 bis 2021, Ewald Heinzmann (Leiter von 1982 bis 2002) und Tugce Raife Ünal Atik, Leiterin seit 2022. Foto: Reinigungszentrum Heinzmann

Das Reinigungszentrum Heinzmann feiert sein 50-jähriges Bestehen. Das Traditionsunternehmen wird von der 36-jährigen Tugce Raife Ünal Atik geführt. Gegründet hatte es Ewald Heinzmann – damals noch an einem anderen Standort.









Seit nun mehr über 50 Jahren gibt es das Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen bereits. Was viele aber nicht wissen: Zu Beginn stand die Reinigung von Gründer Ewald Heinzmann gar nicht in der Niederen Straße.