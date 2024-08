Reinigungsaktion bei Rust: Rund 200 Kilogramm Müll aus der Blinden Elz geborgen

1 Die Kleinsten durften am Anfang der Müllsammelaktion noch im Boot sitzen. Foto: Decoux

Groß und Klein reinigten mit den Freien Wählern die Blinde Elz bei Rust.









Link kopiert



Mit rund 50 Kinder beteiligten sich die Freien Wähler Rust wieder am Ferienprogramm der Gemeinde. Gemeinsam wurde auf einer Strecke von mehreren hundert Metern das Bachbett der Blinden Elz vom Müll befreit. Auf der Höhe des Skaterplatzes ging es in Richtung Europa-Park ins kühle Nass, was nicht nur für Abkühlung, sondern auch für Begeisterung sorgte. Obwohl das Wasser zuvor abgesenkt worden war, versanken die Erwachsenen bis zum Bauch im Wasser und auch viele Algen erschwerten das Gehen. So durften für die ersten Meter die jüngsten Teilnehmer im Boot Platz nehmen, bis der Wasserstand wieder niedriger wurde. Auch die jüngsten Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache und fanden so allerlei Müll, der im Wasser entsorgt wurde – vor allem jede Menge Plastik. Seit vielen Jahren organisieren die Freien Wähler diese Reinigungsaktion