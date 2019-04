Reingefallen! Die lustigsten Aprilscherze in der Region

Über Twitter informierte das Stadtmarketing der Stadt Reutlingen, dass das Stadtfest aufgrund von geschützen Feldermäusen wohl leider nicht mehr stattfinden werde.

Greta geht freitags wieder zur Schule

Umweltaktivistin Greta Thunberg ist Initiatorin der Bewegung "Fridays for future". Auch in der Region demonstrieren mittlerweile zahlreiche Schüler in den Innenstädten für den Umweltschutz. Zum ersten April ließ die 16-Jährige nun verlauten, dass sie nicht weiter streiken würde. Nachdem sie sich mit mehreren führenden Politikern unterhalten habe, habe sie das Gefühl, diese hätten das Klimaproblem unter Kontrolle.

Bundesgartenschau-Maskottchen erhält Personenschutz

Die Polizei in Heilbronn hat genug. Nach mehreren Angriffen auf Buga-Gartenzwerg Karl sieht sie sich gezwungen, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Unter anderem sollen alle Aufstellflächen ab sofort videoüberwacht werden. Zudem stellen sie 24 Stunden am Tag Beamte ab, die "Karl" bewachen sollen.

007 kommt in den Schwarzwald

Es war keine leichte Aufgabe, den neuen Drehort für den nächsten Bond-Film zu finden. Der Locationscout zeigte sich letzlich aber begeistert vom Schwarzwaldpanorama. Teile des Films sollen in der Schwarzwaldbahn spielen, auch die Triberger Wasserfälle sollen Schauplatz des Action-Streifens werden. James Bond selbst werde unter anderem mit Bollenhuttarnung zu sehen sein, teilt die Deutsche Bahn augenwinkernd mit.

Action im Schwarzwald verspricht auch die Feuerwehr Bad Liebenzell: Ab der Saison 2022/23 werde die Formel 1 nicht nur auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya testen, sondern auch in Bad Liebenzell. "Für die Zuschauer wird auf dem Paracelsus Therme Parkplatz ein 5-stöckiges Parkhaus errichtet und auf dem ehemaligen Kinogelände entsteht eine Zuschauertribüne für VIP-Gäste."