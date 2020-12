Reihe von Anträgen im FDS-Kreistag "Pille" kostenlos für Frauen mit wenig Geld?

Behördensprache: Die "Frauenliste" regt an, der Kreis solle im Schriftverkehr und auf seiner Internetseite eine leichte, allgemeinverständliche Sprache pflegen. Es gebe im Kreis viele Einwohner aus anderen Ländern. Auch täten sich Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie Lese- und Rechtschreibschwäche schwer, Behördenmitteilungen zu verstehen.

Gratis-Verhütungsmittel: Der Kreis soll nach Ansicht der "Frauenliste" Frauen ab 22 Jahren die Kosten für Verhütungsmittel wie Anti-Baby-Pille oder Spirale ersetzen, die von Sozialhilfe leben. Die Kostenübernahme könnte über den Frauenarzt oder die Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte geregelt werden. Im Ortenaukreis gebe es diese Hilfe bereits seit fünf Jahren. Frauen mit geringem Einkommen würden erfahrungsgemäß öfter bei Verhütungsmitteln sparen. Für die Sozialämter wäre die Kostenübernahme der Mittel günstiger als die Beihilfen für Kinder aus ungewollten Schwangerschaften.

Umweltschutz: Die "Frauenliste" beantragt, die Politökonomin Maja Göpel zu einem Treffen mit dem Kreistag einzuladen, um über Möglichkeiten zu diskutieren, wie der "Verbrauch" von Boden gesenkt werden könnte. Außerdem soll auf Pestizide im Wald und bei der Holzaufbereitung künftig komplett verzichtet werden. Zu prüfen wäre stattdessen, ob ein weiteres Nasslager für Käferholz sinnvoll wäre.

Kreistagssitzungen: Könnten Kreistagssitzungen in Echtzeit im Internet übertragen werden? Der Kreis soll die Möglichkeit prüfen, so die "Frauenliste". Dies werde in naher Zukunft "Gang und Gäbe" sein und sei vom Gemeinderat Horb schon mehrfach praktiziert worden. Dies könne eine Möglichkeit sein, das öffentliche Interesse an Kommunalpolitik zu steigern und im Internet gezielten Desinformationen und "Verschwörungstheorien" etwas entgegenzusetzen.

Krankenhaus Horb: Die SPD fordert den Landkreis auf, ein Zukunftskonzept für den Krankenhaus-Standort Horb vorzulegen.

Wohnungsbau: Da das Angebot an günstigem Wohnraum im Kreis knapper werde, fordert die SPD ein "Bündnis für barrierearmes und barrierefreies Wohnen" sowie den sozialen Wohnungsbau. Das Landratsamt soll eine Runde mit Vertretern von Kreisbaugenossenschaft, Sozialverbänden und möglichen Investoren einberufen.

Digitalisierung Schulen: Die Fraktion der SPD beantragt, "ausreichend informationstechnische Fachkräfte" für die Schulen des Landkreises einzustellen, um die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben.

Klimaschutz: Die SPD-Fraktion stellte ferner den Antrag, das Landratsamt solle dem Kreistag nächstes Jahr eine Liste mit Vorhaben vorlegen, die lohnenswert und machbar wären, um den CO2-Ausstoß zu senken. Kreisvorhaben sollen künftig stets auch unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes betrachtet werden. Außerdem soll der Kreis einen Klimaschutz-Manager einstellen.