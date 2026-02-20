Reihe in Ebingen: Projektreihe ist auf der Zielgeraden

Seit zehn Jahren gibt es die „Impulse – gesunde Stadt Albstadt“. Nun stehen 2026 die letzten Veranstaltungen auf dem Programm. Das erwartet die Albstädter in den nächsten Monaten.

Nach zehn Jahren Impulse, gefüllt mit Workshops, Vorträgen, Lesungen, aktiven Mitmachangeboten und Gesundheitsmessen, lädt das Programm im Jubiläumsjahr noch einmal dazu ein, Neues zu entdecken, Prävention und Gesundheit aktiv zu erleben und gemeinsam zurückzublicken, bevor es zur Jahresmitte seinen erfolgreichen Weg abschließt. ​

Gestartet wird am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr mit einer Lesung in der Stadtbücherei Albstadt-Ebingen mit dem Thema „Unversehrt – Frauen und Schmerz“ mit Eva Biringer. Biringer ist in Ebingen geboren, hat Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft studiert und arbeitet heute als freie Autorin und Journalistin. In ihrem aktuellen Buch untersucht sie, wie Schmerzen von Frauen in Medizin und Gesellschaft wahrgenommen werden – und warum sie häufig unterschätzt oder nicht ernst genommen werden. Sie beleuchtet in ihrem Buch ein bislang wenig beachtetes gesellschaftliches Thema.

Weiter geht es mit einem Thema, das aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Jahr nochmal aufgenommen wird und alle irgendwann betrifft: dem Sterben. Am Mittwoch, 25. März, 17 Uhr erklärt Silke Meboldt, Friedhofsleiterin, den letzten Gang mit einer Führung im Krematorium in Ebingen und die Bestattungsmöglichkeiten auf den Albstädter Friedhöfen.

Familie im digitalen Zeitalter

Ob im Kindergarten, in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule – digitale Medien spielen im Leben der Kinder eine immer größere Rolle. Und damit auch im Familienalltag. Doch wie gelingt ein guter Umgang mit Smartphone, Spielkonsole und sozialen Netzwerken – ohne Dauerstreit, schlechtes Gewissen oder Überforderung?

Der Referent, Tobias Gäckle-Brauchler, ist Medienpädagoge am Kreismedienzentrum Zollernalb mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Bildungsarbeit mit Eltern, Fachkräften, Kindern und Jugendlichen. Als zweifacher Vater kennt er die Chancen und Herausforderungen digitaler Medien auch aus dem eigenen Familienalltag – und verbindet wissenschaftlich fundierte Expertise mit praxisnahen Impulsen für einen sicheren und kreativen Umgang mit digitalen Medien. Die Veranstaltung „Die Familie im digitalen Zeitalter – Mediennutzung zwischen Kontrolle, Vertrauen und Teilhabe“ findet am Donnerstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Albstadt statt.

Die Abschlussveranstaltung des städtischen Gesundheitsprogramms mit Oberbürgermeister Roland Tralmer steigt am Montag, 22. Juni, um 19 Uhr im Kunstmuseum mit dem Thema „Gesprächsstoff Gesundheit: Was steckt hinter dem Rezept eines zufriedenen, fürsorglichen und guten Lebens (bis ins Alter)?“ Ein Impulsvortrag mit der Gerontologin Ulla Reyle und Podiumsgästen rundet die Veranstaltungsreihe ab.

Ein letzter Ausblick sind im Herbst noch die Albstädter Gesundheitstage „Gesund & aktiv in Albstadt“ – am 10. und 11. Oktober. Die Zollernalb-Halle füllt sich wieder mit Anbietern aus dem Gesundheits- und Fitnesssektor. Auf der Expertenbühne werden detailliert und gut verständlich die verschiedensten Gesundheitsthemen besprochen und diskutiert. Weitere Informationen und das komplette Programm sind erhältlich bei dorothee.hummel-wagner@albstadt.de, (07431) 160 25 14 und unter www.albstadt.de/lebenssituationen/gesundheit-und-krankheit#Impulse.