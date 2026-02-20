Reihe in Ebingen: Projektreihe ist auf der Zielgeraden

Seit zehn Jahren gibt es die „Impulse – gesunde Stadt Albstadt“. Nun stehen 2026 die letzten Veranstaltungen auf dem Programm. Das erwartet die Albstädter in den nächsten Monaten.
Nach zehn Jahren Impulse, gefüllt mit Workshops, Vorträgen, Lesungen, aktiven Mitmachangeboten und Gesundheitsmessen, lädt das Programm im Jubiläumsjahr noch einmal dazu ein, Neues zu entdecken, Prävention und Gesundheit aktiv zu erleben und gemeinsam zurückzublicken, bevor es zur Jahresmitte seinen erfolgreichen Weg abschließt.