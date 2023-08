Vor 50 Jahren legten 44 Schüler am Albertus Magnus Gymnasium in Rottweil ihre Reifeprüfung ab. Unlängst trafen sich nun zwölf von ihnen, um dieses Ereignis bei einer Ausfahrt nach Karlsruhe zu feiern.

Der Abiturjahrgang 1973 gehörte seinerzeit zu den ersten vier Gymnasien in Baden-Württemberg, die unter Rektor Oskar Flemming die reformierte Oberstufe erprobten.

Die Lokalpresse schrieb damals, dass elf von den 44 Schülern im Landkreis Rottweil ansässig waren, der Großteil aber außerhalb beheimatet war und deshalb in den Internaten (Konvikt, Franziskaner und Eucharistiner) wohnte.

Ein „Club“ seit 1990

Seit 1990 sind die früheren Klassenkameraden in einem AMG-Abi’73-Club organisiert und treffen sich jährlich zu einer Ausfahrt. So wurde zum 25. Jubiläum Rom besucht; auch Verona und Prag waren bereits Ziele.

1989 zum tiefsten Loch

Begonnen hat es 1989 mit einer Fahrt nach Windischeschenbach, wo das tiefste Loch der Welt besichtigt wurde unter Führung eines Kollegen, der an dieser Bohrung beteiligt war.

Im Jahr darauf konnte die Gruppe in Berlin die Auswirkungen der Wiedervereinigung vor Ort in der ganzen Stadt erleben. In Güby an der Schlei wurde ein Kollege besucht, der in einem Nobel-Internat als Lehrer tätig war. Aber auch die Besuche zur Expo in Hannover, Musicals in Bochum/Essen, Hamburg, Berlin und Ötigheim waren Ausflüge mit kulturellen Ausrufezeichen.

Bei den Ausfahrten kamen die leiblichen Genüsse nie zu kurz: Bier in Andechs und München, Wein am Kaiserstuhl (mit einem Bus-Oldtimer), in Landau und Ulm.

Die sportliche Note

An das Winter-Schullandheim in der damaligen elften Klasse im österreichischen Garfrescha erinnerte man sich ebenfalls noch gerne; so waren Skiausfahrten in jedem Jahr auf dem Programm; auch wurde der Golfplatz in Hausen am Tann bei einem Schnupperkurs besichtigt.

Die ehemalige Schule wurde bei einigen Jubiläen besucht, wenn auch nur noch wenige Lehrkräfte von damals am Leben sind, so bleibt man doch noch in Kontakt.