Reifenstecher-Orgie in Ebingen: Lebenshilfe setzt Belohnung aus

Reifenstecher-Orgie in Ebingen

11 Platte Reifen an mehreren Fahrzeugen haben der oder die Täter auf dem Gelände der Lebenshilfe und ihrer Partnerorganisationen hinterlassen. Foto: Lebenshilfe Zollernalb

Wer Hinweise geben kann, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, bekommt eine Belohnung: Fahrzeuge und Gebäude der Lebenshilfe Zollernalb in der Ziegler-/Ecke Sigmaringer Straße sind mehrfach Ziel von Sachbeschädigungen geworden. Waren die Täter gar rechtsradikal? Das ist eine der Fragen, welche die Polizei jetzt klären muss.









Irgendjemand hat es möglicherweise auf die Lebenshilfe Zollernalb abgesehen: In den vergangenen Wochen sind mehrmals Hakenkreuze – in Deutschland ein verbotenes Symbol – auf dem Gelände an der Ecke Ziegler- und Sigmaringer Straße geschmiert worden. Unbekannte haben Fahrzeuge der Lebenshilfe zerkratzt und Reifen zerstochen, Scheiben eingeschlagen, Außentüren beschädigt – und einen Einbruchsversuch haben der oder die Täter ebenfalls unternommen.