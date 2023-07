Bereits zum zweiten Mal wurden Reifen eines Fahrzeugs von Kantor Jochen Kiene in St. Georgen zerstochen.

Derzeit ist offensichtlich ein Reifenstecher in St. Georgen unterwegs, zumindest in der Frongartenstraße, wo Kiene wohnt und seinen Mercedes-Bus, V-Klasse, nächtlich am Gehweg abstellt.

So beklagt er, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag die beiden Reifen auf der Beifahrerseite, die zum Gehweg standen, zerstochen wurden.

Mitte Juni der erste Vorfall

Das war nicht das erste Mal. Bereits Mitte Juni ist das gleiche geschehen. Beide Male war er bei der Polizei und erstattete Anzeige. Dort sei ihm signalisiert worden, dass eine Aufklärung schwierig sei, wenn es keine Zeugenhinweise oder einen konkreten Verdacht gebe.

Es habe in Triberg und Schonach eine Serie von Reifenstecherei gegeben, aber der Täter habe den Schaden mit einer Bohrmaschine verursacht, nicht mit einem Messer. Es handle sich also um ein anderes Täterprofil.

Kiene ist in St. Georgen durch seine offizielle Aufgabe als Kantor der evangelischen Kirchengemeinde bekannt. Ob sich die Reifenstecherei gezielt gegen seine Person richte, kann er nicht beantworten. „Das hoffe ich aber nicht.“ Wobei andere Fahrzeuge in der Straße seines Wissens unbeschadet blieben.

Finanzieller Schaden nicht unerheblich

Der Ärger über so ein Vorfall wird noch verstärkt durch den finanziellen Schaden. Zwischen 500 und 600 Euro habe die Reparatur Mitte Juni gekostet. Das werde sicherlich nun wieder ähnlich kostspielig sein. Er zahle das aus eigener Tasche. Denn den Schaden bei der Versicherung zu melden, lohne sich nicht angesichts des Eigenanteils und der Höherstufung beim Versicherungsbeitrag.

Nun möchte er sich auch schriftlich an seine Nachbarn wenden mit der Bitte, wachsam zu sein und so womöglich den Reifenstecher, sollte er erneut aktiv werden, zu ertappen.