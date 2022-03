Unbekannter beschädigt in Balingen mehrere Autos

1 In Balingen war am Montag ein Reifenstecher am Werk - die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

In Balingen hat ein Unbekannter am Montagnachmittag die Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Balingen - Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr wurden laut Polizeibericht an insgesamt sechs Autos Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren in der Stingstraße und in der Binsenbohlstraße abgestellt.

Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen.