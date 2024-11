Über 30 Autos sind in den vergangenen Tagen in Pforzheim mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, wurden im Bereich Christophallee und der Wittelsbacherstraße zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen mindestens 20 Fahrzeige mutwillig beschädigt. Dabei dürften die Vandalen in den meisten Fällen wohl im Vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt haben.

Im südlich gelegeneren Teil der Stadt zerstachen bislang unbekannte Täter in derselben Nacht an etwa 14 Fahrzeugen einen oder zwei Reifen. Die Autos waren im Bereich der Rennfeldstraße, der Dr.-Brandenburg-Straße und in der Kallhardtstraße geparkt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord und das Polizeirevier Pforzheim-Süd bitten Zeugen, Hinweisgeber und etwaige weitere Geschädigte, sich unter Telefonr 07231/186-3211 (Polizeirevier Pforzheim-Nord) oder Telefon 07231/186-3311 (Polizeirevier Pforzheim-Süd) zu melden.