Brand in Gengenbacher Seniorenheim So geht es den Bewohnern nach der Evakuierung

Nach dem Feuer in einem Gengenbacher Pflegeheim befindet sich der mutmaßliche Brandstifter in einer Fachklinik. Die Bewohner wurden auf andere Pflegeeinrichtungen verteilt – auch außerhalb des Kreises. Ein Teil soll in einigen Wochen zurückkehren.