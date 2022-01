Coronavirus in Deutschland „Die Gastronomie ist ein Problembereich“ – Lauterbach will strengere Regeln

Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steht fest: Es braucht mehr Kontaktbeschränkungen in der Gastronomie, wie er am Donnerstagabend noch einmal deutlich machte. Am Freitag beraten sich Bund und Länder zur Coronalage.