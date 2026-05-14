Primetime-Sieg: Das verfilmte Leben der Hamburger Dragqueen Olivia Jones erreicht linear im ZDF mehr als dreieinhalb Millionen Menschen. «Barbie» bei RTL zum Beispiel hat das Nachsehen.
Berlin/Hamburg - Das ZDF hat am Mittwochabend mit "Olivia" ein sogenanntes Biopic über Deutschlands wohl bekannteste Dragqueen ausgestrahlt. Im Schnitt 3,59 Millionen Menschen sahen den Film "Olivia" über Olivia Jones, kein anderer Sender erreichte ab 20.15 Uhr eine höhere Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 17,4 Prozent.