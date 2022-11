So schlugen sich die Schwabo-Mitarbeiter bei der Beer-Pong-WM in Rottweil

4 Diesen Pokal wollen alle gewinnen. Foto: Marius Keller/Eric Wetzel Design

Nach langer Vorbereitung und vielen Stunden harten Trainings ist es so weit: Zwei Mitarbeiter des Schwarzwälder Boten nehmen an der Beer Pong Weltmeisterschaft in Rottweil teil. Ob das Resultat am Ende überrascht?















Link kopiert

Rottweil - Noch schnell Laptop, Block und Stift zusammenpacken, das Büro verriegeln, und dann geht es auch schon los. Zum Glück findet das große Event gleich um die Ecke beim Stadtjugendring statt. Es dauert zu Fuß also keine fünf Minuten, bis ich meinen schon sehnsüchtig wartenden Kollegen Pascal Kopf an der Treppe zum Eingang mit meinem Erscheinen erlöse. Er ist extra aus dem Raum Sulz angereist, um die Erfahrung mit mir zu machen.

Wir sind natürlich nicht die einzigen Beer-Pong-Wütigen, die sich am Freitagabend im Bereich des Kriegsdamms beim Rottweiler "Norma" aufhalten. Doch wir sind ein besonderes Team, denn als Mitarbeiter des Schwarzwälder Boten haben wir schon nahezu alles erlebt – uns kann nichts mehr überraschen.

Die erste Hürde ist geschafft

Glorreichen Schrittes gehen wir die Treppe hinauf. Am Eingang ergibt sich dann die erste Hürde. Spieler können für die Weltmeisterschaft einen Bierpass für fünf Euro erwerben. Wassertrinker nehmen kostenlos teil. Eine Trinkpflicht gibt es also nicht.

Da ich bei der Arbeit bin und natürlich pflichtbewusst als Vorbild voran gehen möchte, verzichte auf den Pass. Ich lasse aber auch gerne unter den Tisch fallen, dass mir Bier einfach nicht gut bekommt. Kollege und Freund Pascal greift hingegen gerne zu, für fünf Euro ist er dabei. Für den Abend gilt also ab jetzt das Motto: In der Sache vereint, beim Getränk getrennt.

Auch der SWR ist vor Ort

Vorsichtig tasten wir uns in den kleinen, aber schon sehr gut gefüllten Raum vor. Gleich fällt auf: Auch der SWR ist mit Fernsehkameras vor Ort. Die Brisanz der Weltmeisterschaft ist also nicht mehr zu leugnen. Einer aus dem Team führt Interviews – unter anderem auch mit Lucas Hahn, Vorsitzender der Beerpong Organisation Rottweil, die das Turnier ausrichtet. Nach dem vergangenen Jahr ist es die zweite Weltmeisterschaft in Rottweil. Im Frühjahr hat zudem der World Grand Prix stattgefunden.

In der Mitte des Raums stehen vier längliche Tische, darauf jeweils sechs rote Plastikbecher in Pyramidenform auf jeder Seite. Der Geruch von Beer Pong liegt definitiv in der Luft. Bei dem ursprünglich in den USA groß gewordenen Trinkspiel geht es darum, das gegnerische Team zu eliminieren. Ähnlich wie beim Dosenwerfen müssen die Becher mit zwei Tischtennisbällen aus dem Spiel genommen werden.

Die eine oder andere Feinheit wartet noch

Landet dann mal einer der Bälle in einem Becher, muss der Inhalt getrunken werden – mit Bier ist das natürlich deutlich amüsanter als mit Wasser. Vor allem wenn der Abend ein paar Stunden dauert.

Auf den ersten Blick erscheint das Regelwerk sehr simpel, doch es gibt noch die eine oder andere Feinheit. Treffen die Spieler mit ihren Würfen zum Beispiel ein und denselben Becher, muss gleich dreimal getrunken werden. Treffen beide Spieler lediglich in unterschiedliche Becher, gibt es zwei neue Würfe.

Die Outfits müssen natürlich stimmen

An der Weltmeisterschaft nehmen außer uns noch weitere 31 Duos teil. Ein Highlight sind dabei vor allem die selbstgewählten Namen. Pascal und ich treten als "Kopf und die Köpfchen" an – in Anlehnung an Pascals Nachnamen Kopf. Unser Gegner in der ersten Runde heißt "Disney’s Bierenbrüder". Daneben gibt es noch so furchteinflößende Paarungen wie "Stiftung Lebertest" oder "Starlight Exzess". Die dazugehörigen Outfits dürfen natürlich auch nicht fehlen. So konnte ich schon gleich beim Hereinkommen ein Team mit Augenklappen und einem Piratenhut erblicken – das Auskundschaften der Konkurrenz ist natürlich ein Muss. Wieder andere tigern mit Heidenheim-Trikots um die Tische.

Wir haben nichts zu verlieren

Eigentlich sollten die Spiele um 19.30 losgehen, doch erst mit etwas Verzögerung gibt die Turnierleitung die ersten Begegnungen bekannt. Natürlich bestreitet "Kopf und die Köpfchen" eine der ersten vier Partien – es kommt also gleich zum Sprung ins kalte Wasser.

Meine vom Anfang getroffene Aussage muss ich übrigens revidieren. Unser Training im Vorfeld hat sich auf ein Minimum beschränkt. Darüber hinaus sind meine Beer-Pong-Vorerfahrungen nicht wirklich erwähnenswert. Auch Pascal wirkt jetzt nicht wirklich wie der Beer-Pong-Olympiasieger von 2024. Anders gesagt: Wir haben nichts zu verlieren und können nur überraschen.

Allmählich steigt nicht nur die Temperatur im Rottweiler Stadtjugendring, auch der Gute-Laune-Pegel nimmt von Minute zu Minute zu. Daran hat sicherlich auch DJ Wayne mit seiner Party-Musik einen Anteil.

Die Aufregung steigt

So langsam steigt die Aufregung in mir, gleich geht es los. Pascal und ich lassen uns an der Bar unsere Becher befüllen. Auch unsere Gegner sind schon vorstellig bei uns geworden. Ich nenne das psychologische Kriegsführung, aber natürlich wünschen wir auch "Disney’s Bierenbrüder" ein gutes Spiel.

Der Auftakt ins Match macht Mut – sowohl unsere Gegner als auch wir verpassen einen Treffer, doch zumindest fehlt bei uns nicht viel. Es deutet sich ein knappes Spiel an, in dem ein Wurf alles entscheiden kann. Immer wieder treffe ich nur die Kante, auch bei Pascal läuft es nicht wirklich besser.

Der Gegner dreht auf

Und unsere Gegner? Na ja, die haben mittlerweile so richtig aufgedreht. Ein Becher nach dem anderen muss geleert werden. Glück für mich: Die ersten drei Treffer landen alle in Pascals Bier-Bechern. Anscheinend hilft der edle Tropfen, denn nun trifft auch er mitten ins Schwarze. Ich bleibe dagegen bei meinen Kanten-Würfen – das Schicksal meint es einfach nicht gut mit mir. Obendrein begehen wir auch den ein oder anderen spieltaktischen Fehler – was natürlich keine Ausrede sein soll.

Nach Doppel- und Dreifachtreffern der "Bierenbrüder" steht es plötzlich 5:1. Ausweglos ist es aber nicht. Schließlich kennt doch jeder die Situation beim Dosenwerfen, wenn die letzte Dose einfach nicht fallen will. "Jetzt startet die Aufholjagd", flüstere ich Pascal also zu. Wenige Augenblicke später landet dann der Ball aber auch in unserer "letzten Hoffnung". Da hab ich die Situation wohl falsch eingeschätzt.

Arnold Schwarzenegger als Vorbild

Mit einem Bein schon aus dem Turnier, trifft Pascal noch mit seinem Nachwurf. Er steht also bei zwei Treffern. Und ich? Ich bin an diesem Abend eine reine Enttäuschung. Aus gutem Grund muss ich sagen: Es tut mir leid, mein Freund. Vielleicht bist du nächstes Mal ohne mich besser dran.Nach dieser krachenden 6:2-Blamage bieten uns die "Bierenbrüder" noch ein Getränk an – ehrenhaft wie ich finde. Während wir unser Trostpflaster genießen, steigen auch Lucas Hahn und sein Partner Elias Kopf ins Turnier ein. Die Auftaktrunde gewinnen die beiden noch, dann ist für sie aber auch gegen die "Bierenbrüder" Schluss.

Am Ende kann sich das Team "Biergarten Eden" um den Rottweiler Hendrik Langmack und den Dietinger Simon Robinson die Krone aufsetzen – ein Namensvetter von mir triumphiert also. "Die meisten Spieler kommen schon aus dem Landkreis. Viele kenne ich aber auch nicht", verrät ein enttäuschter Vorsitzender. Als Hahn mir dann noch anbietet, bei ihm ins Trainigslager zu gehen, hebt sich meine Stimmung. Wie schon Arnold Schwarzenegger sagte: "I’ll be back."