Reichsbürgerprozess in Stuttgart: So malten sich die Angeklagten den Umsturz Deutschlands aus

Dateien, gefunden beim Angeklagten in Nellingsheim, illustrieren die Parallelwelt der Reichsbürgerszene. „Heimatschutzkompanien“ sollten den Umsturz in der Fläche sichern.
Der September 2022 ist vorübergegangen, ohne dass es den Tag X gab. Große Teile der Bevölkerung waren sich nicht mal bewusst, dass es einen Tag X hätte geben sollen, zumindest wenn es nach den Reichsbürgern gegangen wäre. Doch weder hat die Militär-Allianz die Macht in Deutschland übernommen, noch hat sie das Kriegsrecht ausgerufen. Deutschland wird nicht von Reichsbürgern regiert. Strom- und Wasserversorgung sowie das Internet und das Finanzsystem sind nicht zusammengebrochen (zumindest nicht aufgrund eines bewaffneten Umsturzes). Und die Heimatschutzkompanien patrouillieren nicht durch die Straßen und Gassen von Rottenburg oder Nellingsheim und auch sonst nirgendwo.