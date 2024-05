1 Der Horber Ralf Sch. am ersten Tag des „Reichsbürger-Prozess.“ Die Militärausrüstung sollte an ihn in die Kaserne Horb geliefert werden. Foto: SB-Press/Sb-Press

Der Horber Ralf S. steht wegen Umsturzplänen im Reichsbürger-Prozess vor Gericht. IT-Spezialist Wolfram S. (55) packt aus: So war es bei den Treffen im Gartenhaus von Ralf S. Der Horber bestellte die Ausrüstung für die Heimatschutzkompanie direkt in die Kaserne.









Tag 2 des Reichsbürger-Prozess im Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. Der Horber Ralf S. kommt diesmal im blauen Polo-Hemd. Richter Joachim Holzhausen lässt eine Materialliste für die Heimatschutzkompagnie 221 an die Wand werfen. Adresse oben: Ralf S., Am Garnisonsplatz 1, 72160 Horb. Die Adresse der Kaserne. Auf der Liste unter anderem 1000 Kampfhosen und Kampfblusen.