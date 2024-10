Reichsbürger-Prozess gegen Prinz-Reuß-Gruppe in Stuttgart

1 Der 58-Jährige aus Horb ist einer von neun Angeklagten im Stuttgarter „Reichsbürger“-Prozess. Foto: dpa//Bernd Weißbrod (Archiv)

Er sollte eine „Heimatschutzkompagnie“ aufbauen, wenn die Reichsbürger die bestehende Staatsform abschaffen: Ein Mann aus Horb sagt vor Gericht, er bereue seine Mitarbeit inzwischen. Wie kam er zu der Bewegung?









Nach mehreren Krankheitstagen geht es am Montag, 7. Oktober, weiter im Stuttgarter Verfahren um die „Reichsbürger“-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Das Oberlandesgericht hört im Hochsicherheitssaal in Stammheim bei der Justizvollzugsanstalt Stuttgart einen Angeklagten, der sich voraussichtlich zur Sache äußern will. Er ist einer von neun Männern des militärischen Arms der Terrorgruppe, die in Stuttgart angeklagt sind. Parallel laufen Großverfahren zum gleichen Thema in München und Frankfurt.