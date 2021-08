Ministerium wertet Versammlung als Zeichen für Wandel in der Szene

"Reichsbürger" an Burg Hohenzollern

2 Mit Fahnen und Transparenten: Rund 100 "Reichsbürger" versammelten sich im Juni an der Burg Hohenzollern. Das Innenministerium sieht darin ein Zeichen für den Wandel innerhalb der Szene. Foto: Frey

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Aufmarsch von rund 100 sogenannten "Reichsbürgern" an der Burg Hohenzollern im Juni hat für viel Aufsehen gesorgt – und nun auch das baden-württembergische Innenministerium beschäftigt. In Stuttgart wird die Ansammlung als ein deutliches Zeichen des Wandels innerhalb der Szene gewertet.

Burg Hohenzollern - Wie berichtet, hatten sich am 10. Juni – dem 45. Geburtstag von Georg Friedrich Prinz von Preußen – rund 100 Personen aus ganz Deutschland an der Burg Hohenzollern versammelt. Sie bekundeten dem Haus Hohenzollern und dessen Oberhaupt ihre Sympathie – und wollten, so erklärten es Teilnehmer ausdrücklich, mit ihrem "Kaiser" Geburtstag feiern.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen