Reichenbacher Straße: Darum sorgt die Sperrung in Hornberg für Verwirrung

Die Reichenbacher Straße in Hornberg ist derzeit ab dem Viadukt bis zur Terassenwohnanlage nicht befahrbar. Das sorgt bei Autofahrern für Verwirrung.
In Hornberg ist bis voraussichtlich Montag die Reichenbacher Straße ab Viadukt bis zur Terrassenwohnanlage komplett gesperrt. Eine Umleitung führt über die Post- und Rebbergstraße sowie Mühlenpeterweg. Die notwendige Sperrung hat die Stadt kalt erwischt. Die ausführende Firma beendet eine Baumaßnahme, ohne dies zuvor mit der Stadt abgesprochen zu haben.