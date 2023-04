1 Romy Himmelsbach unterhielt die Zuhörer des Reichenbacher Frühjahrskonzerts mit einem Trompetensolo. Foto: Wendling

Bei seinem Frühjahrskonzert hat der Musikverein Reichenbach die Zuhörer begeistert. Unter der Leitung von Dirigent Manuel Philipp Gruber zeigten die Musiker die ganze Bandbreite ihres Könnens und erhielten dafür viel Beifall.









Bereits seit 158 Jahren wird in Reichenbach musiziert. Am Samstagabend hatten die Musiker bei ihrem traditionellen Frühjahrskonzert wieder die Gelegenheit, den Zuhörern ihr Können zu präsentieren. Und diese Chance nutzte das Orchester. Andrea Hirlinger, Mitglied des Vorstandsquartetts im Verein, begrüßte die zahlreichen Anwesenden, darunter auch Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert und dessen Frau Marion, in der Reichenbacher Geroldseckerhalle.

Sie alle bekamen ein abwechslungsreiches und reichhaltiges musikalisches Programm geboten, das das gesamte Repertoire der Musiker zeigte. Von der Moderne bis hin zur traditionellen Blasmusik – all das zeigte der Musikerverin unter der Leitung von Dirigent Manuel Philipp Gruber.

Das Jugendorchester begrüßte die Zuhörer mit den Darbietungen von „Free Day“, „Anti-Hero“, sowie „Can’t stop the Feeling“. Und natürlich kamen die Youngster auch nicht um eine Zugabe herum. Nachdem die letzten Töne von „Wellerman“ erklungen waren, gab es tosenden Applaus.

Das Hauptorchester unterhielt das Publikum mit „The Red Eagle“ und „Magnolia“. Anschließend war es Romy Himmelsbach mit ihrem Trompetensolo „Tequini“, die die Zuhörer begeisterte. „Tauchen Sie ein in die Welt der Fantasie und erleben Sie übersinnlichen Musikgenuss.“ Mit diesen Worten hatte der Dirigent zum Publikum gesagt. Die Klänge dazu lieferte sein Orchester.

In dieses wurden am Samstag mehrere Musikerinnen neu aufgenommen. Lea Sophie Gehringer (Querflöte), Sophia Kappis (Saxophon), Carla Beha (Querflöte) und Annemarie Feisst (Saxophon) gehören künftig dem Ensemble an und zeigen damit, dass der Musikverein mit seinen 81 aktiven Musikern in Haupt- und Jugendorchester und Musikern in Ausbildung weiterhin ein lebendiger Verein ist.

Ehrungen

16 Jahre Vorstand (Goldene Ehrennadel Blasmusikverband Ortenau):Katrin Ehret Zwölf Jahre Vorstand

(Silberne Ehrennadel Blasmusikverband Ortenau): Nicole Ehret und Andrea Hierlinger. 70 Jahre aktiv (Ehrennadel in Gold mit Diamant Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände): Edwin Feißt 25 Jahre aktiv

(Ehrung Bund Deutscher Blasmusikverbände in Silber): Marina Oberle und Sabrina Schäfer