Reichenau am Bodensee

1 Die Polizei suchte am Bodensee nach einem Mann, der aus einer Psychiatrie entflohen war. Foto: imago images/Political-Moments Er soll erst randaliert haben, dann aus einem Zentrum für Psychiatrie gerannt sein. Die Polizei warnte vor dem Mann. Schließlich gab es Entwarnung.







Ein 31-Jähriger, der am Bodensee aus einer Psychiatrie entflohen war, ist wieder dorthin zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am späten Abend mit. Am Mittag hatte sie eine Fahndung veröffentlicht und vor dem Mann gewarnt. Er gelte als gewalttätig, hieß es.