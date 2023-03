1 Der Burladinger Wald: In guten Jahren spült er eine halbe Million Euro Gewinn in den Stadtsäckel, wird im Gemeinderat oft als das „Schatzkästlein“ tituliert. Foto: Rapthel-Kieser

Dem Stadtkämmerer und Ersten Beigeordneten Berthold Wiesner war die kräftezehrende Arbeit der vergangenen Monate fast anzusehen. Mit zugegebenermaßen modern-kleidsamen Dreitagebart aber offensichtlich angestrengt, empfing er am Nachmittag vor der jüngsten Gemeinderatssitzung die lokale Presse.

Grundlage der kommenden Haushaltsplanungen

Er erläuterte nicht nur das Mammutwerk-Zahlenwerk des städtischen Haushalts 2023, sondern erklärte auch, was es mit der Eröffnungsbilanz auf sich hat. Diese wurde mit Stichtag zum 1. Januar 2020 erstellt, liegt nun endlich vor und ist jetzt Grundlage der kommenden Haushaltsplanentwürfe und unabdinglich für die Doppik.

Burladingen macht alles im eigenen Rathaus

Diese Eröffnungsbilanz, die andere Städte an freie Firmen nach außen vergeben und dafür dann eben auch kräftig bezahlen müssen, machte Burladingen mit dem eigenen Personal und in Eigenregie. Seit dem Jahr 2016 – in zäher, langweiliger und von Landes und der neuen, doppischen Buchführung wegen verordneten Kleinarbeit. Vor Jahren wurde dazu bereits Personal aufgestockt und die Spezialistin Kathrin Rebstock ins Team geholt.

Jeder noch so kleine Gegenstand verzeichnet

Jetzt sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte der Stadt Burladingen und aller seiner neun Ortsteile in einer Liste digital erfasst. Darin wurden jeder Kanaldeckel, jeder Stuhl im Schulzentrum, jede Halle und jedes Fahrzeug, jede Straßenlampe, jede Wiese, jedes Regenüberlaufbecken aufgelistet und finanziell bewertet.

Regierungspräsidium muss seinen Segen geben

Die Erfassung dieses städtischen Vermögens ist nun die Grundlage für die Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022 die nachgereicht werden müssen. Und sie war es auch für den im Gemeinderat – streng nach Doppik - verabschiedeten Haushalt für 2023 samt der Finanzplanungen der kommenden Jahre.

Die muss das Regierungspräsidium absegnen. Ist die Bilanz schief, will sagen, wenn es einerseits zu viele Schulden, aber andererseits zu wenig Einnahmen und zu hohe Abschreibungen gibt, geht das ganze zurück ans Rathaus und muss anders gemacht werden.

Es wären „dreieinhalb Jahre lang nur Bewertungsarbeit“ gewesen, gab Rebstock in der Sitzung den Räten zur Vermögenserfassung zu bedenken. Er wollte ihnen helfen, sich die Endlos-Rechnerei bildlich vorzustellen.

Das lange, öde Erfassen endloser Zahlenreihen

Beifall gab es von Seiten der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker deshalb für Wiesner, Rebstock und das ganze Finanzteam im Rathaus.

Herausgekommen ist ein Burladinger Gesamtvermögen von rund 125 Millionen Euro. Aber: da die Kommune mit stolzen 4 520 Hektar zu den größten Waldbesitzern Baden-Württembergs gehört, sind von den 125 Millionen Euro 57 Millionen allein der Wert des städtischen Waldes.

Der Wald rettet vor noch mehr Unbill

Und das rettet Burladingen rechnerisch sogar noch vor mehr Unbill. Denn: Waldvermögen muss und kann nicht abgeschrieben werden. Denn Wald wird schließlich eher mehr, nicht weniger Wert.

Aber genau die Abschreibungen sind es, die in der doppischen Rechnungsweise einen Haushalt so sehr ins Minus treiben.

Immerhin, die Eigenkapitalquote der Stadt Burladingen liegt in dieser Eröffnungsbilanz bei über 78 Prozent.