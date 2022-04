2 Gegen eine Impfpflicht positionierte sich AFD-Stadt- und Kreisrat Günther Schöttle. Foto: Fritsch

Ungeachtet der Tatsache, dass die allgemeine Corona-Impfpflicht vorerst gescheitert ist und auch alle Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend aufgehoben wurden: In Nagold fand am Montag wieder eine Corona-Demo statt. 300 Personen waren diesmal in der Spitze dabei.















Nagold - Zum Start des angemeldeten Demonstrationszuges gegen 18 Uhr – wie üblich am Nagolder Rathaus in der Marktstraße – seien es noch so 150 Personen gewesen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Nachfrage mit. Die Absprachen vor Ort mit dem offiziellen Versammlungsleiter seitens der Demonstranten hätten reibungslos funktioniert, "eine Handtrommel und mehrere Trillerpfeifen", so der offizielle Polizeibericht, seien von den Demonstrationsteilnehmern mitgebracht worden. Auch die Absprachen zur Route des Demonstrationszuges hätten keine besonderen Vorkommnisse gebracht.

Richtung Longwyplatz

Vom Rathaus und der Marktstraße ging es erst einmal nach Norden Richtung Calwer Straße, dann in die Burgstraße, weiter in die Bahnhofstraße, Vorstadtplatz, von dort in Richtung Longwyplatz, zurück zur Markstraße und dann in einer zweiten Runde durch die Innenstadt, unter anderem durch die Hirschstraße und den Stadtgraben – zur Abschlusskundgebung, die wie immer im Stadtpark Kleb stattfand und gegen 19 Uhr beendet wurde. Besondere Herausforderung für die Polizei dabei diesmal: "Der Verkehr in der Marktstraße musste mehrfach kurzfristig umgeleitet werden", da der auf bis zu 300 Teilnehmer angewachsene Lindwurm diese mehrfach passierte, beziehungsweise überquerte. Aber auch das habe ohne Probleme geklappt.

Christlich-fundamentalistische Gruppen?

Was den Ordnungskräften diesmal vor Ort auch auffiel – und was pflichtgemäß protokolliert wurde: Einige Teilnehmer des Demonstrationszuges verteilten aus einem Bollerwagen heraus Exemplare eines christlich-fundamentalistischen Buches an andere Demonstrationsteilnehmer und Passanten. Im Verlauf der Veranstaltung kam es auch, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim berichtet, durch eine Teilnehmerin des Demonstrationszuges "zur Übergabe eines Zettels an einen Polizeibeamten vor Ort", in dem Motive wie ein "Impfkampf", "Ökoterror" oder auch der "Pflegenotstand" als "gute Gründe spazieren zu gehen" genannt wurden. Weiter kommentieren wollte der Sprecher des Polizeipräsidiums diesen Vorgang nicht. Jedoch spricht einiges dafür, dass vermehrt eben auch - gerade im Nordschwarzwald vertretene - christlich-fundamentalistische Gruppen die anhaltenden Corona-Proteste für ihre Botschaften nutzen.

Demos auch in anderen Städten

Parallel zur Corona-Demonstration in Nagold fanden laut Auskunft des Polizeipräsidiums Pforzheim am Montag auch in anderen Orten des Nordschwarzwalds ähnliche Veranstaltungen statt. In Pforzheim kamen rund 760 Personen zu einer Demonstration zusammen - „da kamen in der Vergangenheit aber auch schon mal bis zu 3000 Menschen“. In Freudenstadt bei der dortigen Versammlung haben die Polizeibeamten vor Ort exakt 294 Teilnehmer gezählt, in Calw kamen bis zu 220 Personen zusammen, in Bad Liebenzell lediglich 30.