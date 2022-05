1 Rehkitze sind im hohen Gras vom Mähdrescher aus nicht zu sehen. Foto: © Lubos Chlubny – stock.adobe.com

Brigachtal - Ab Mitte Mai werden die kleinen Rehkitze geboren. Während die Muttertiere auf Futtersuche sind, legen sie ihre Jungen im vermeintlichen Schutz der hohen Wiesen ab, um sie vor Fressfeinden zu schützen. Die Kleinen liegen dort unbewegt und warten auf die Rückkehr ihrer Mutter. In den ersten Lebenswochen haben die Jungtiere noch keinen Fluchtinstinkt – im Gegenteil ihnen ist ein sogenannter Drückinstinkt angeboren – bei drohender Gefahr drücken sie sich ganz tief ins hohe Gras und bleiben dort bewegungslos liegen. Dadurch sind sie den modernen Mähmaschinen schutzlos ausgeliefert. Geschätzt jedes vierte Rehkitz wird bei Mäharbeiten getötet, teilt der Tierschutzverein VS mit.

Wiesen vor der Mahd nach Rehkitzen absuchen

Die Kreisjägervereinigung und die Untere Jagdbehörde des Schwarzwald-Baar-Kreises begannen 2021 damit, ein Netzwerk aufzubauen, um Wiesen vor der Mahd nach Rehkitzen abzusuchen und sie so vor dem Tod durch den Mähdrescher zu retten. Dazu wurden mehrere Drohnen angeschafft und Drohnenpiloten ausgebildet, zusätzlich ein Netzwerk an Helfern aufgebaut, die die Jungtiere vor dem Mähen in Sicherheit bringen. Die Drohnen sind mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und können so die versteckt im hohen Gras liegenden Rehkitze aufspüren. Die Helfer bringen die Kitze am Rand des Feldes in Sicherheit, wo sie nach der Mahd wieder freigelassen werden. Durch Rufen kommunizieren Mutter und Junges miteinander und finden so wieder zueinander. Um zu verhindern, dass die Kleinen aufgrund fremder Gerüche vom Muttertier nicht mehr angenommen werden, werden die Jungtiere nur mit Grasbüscheln und Handschuhen angefasst.

Damit Piloten und Helfer gut vorbereitet in die neue Mähsaison starten können, luden die Kreisjägervereinigung Schwarzwald-Baar und die Untere Jagdbehörde zu einem Treffen am alten Sportplatz in Brigachtal ein, um eine Rettung zu simulieren und über die allgemeinen Abläufe und insbesondere das Verfahren vor Ort zu informieren. Dabei konnten die Teilnehmer sich mit der Technik der eingesetzten Drohnen vertraut machen.

Rettungsaktionen am frühen Morgen

Die Rettungsaktionen starten in der Regel um 5 oder 6 Uhr morgens. Alle registrierten Kitzretter werden ein oder zwei Tage vorher per E-Mail über eine geplante Mahd informiert. Wer an dem Termin Zeit hat, kann sich dann als Helfer anmelden. Die Helfer sollten gut zu Fuß sein und an den geplanten Terminen etwa drei Stunden Zeit einrechnen.

Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen sowie die anderen Tierschutzvereine im Landkreis beteiligen sich mit zahlreichen Helfern an den Kitzrettungsaktionen in der Mähsaison. Denn damit kann ein wertvoller Beitrag zum aktiven Tierschutz geleistet werden.

Selbst aktiv werden

Der Einsatz bei der Kitzrettung ist für die betroffenen Landwirte und Revierpächter kostenfrei und wird durch die Kreisjägervereinigung und die untere Jagdbehörde des Landkreises getragen.

Wer gerne als Pilot oder Helfer mitmachen möchte, kann sich bei Sven Jager von der Unteren Jagdbehörde oder Dunja Zimmermann von der Kreisjägervereinigung melden. Insbesondere die Landwirte im Schwarzwald-Baar-Kreis sind aufgerufen, sich vor einer geplanten Mahd mit der Kreisjägervereinigung in Verbindung zu setzen, um damit die Kitze auf der Wiese in Sicherheit bringen und so ihr Leben retten zu können. Unter der Telefonnummer 01520/3 22 15 58 kann die bevorstehende Mahd angemeldet und weitere Informationen erfragt werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.jaeger-sbk.de/kitzrettung/