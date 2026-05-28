Rehaklinik bei Schönwald: Die Katharinenhöhe – ein Kraftort für Familien

Die Katharinenhöhe begleitet schwer kranke Kinder und ihre Familien durch schwierige Zeiten. Dank der großen Spendenbereitschaft kann sie wichtige Angebote fortführen und ausbauen.
Lautes Lachen hallt durch den neuen Indoor-Spielplatz der Katharinenhöhe. Manchmal mischt sich auch ein schrilles Kreischen darunter – und kurz darauf erscheint ein Kind im Auslauf der silbernen Röhrenrutsche. Nur um sogleich aufzuspringen und sich seine nächste Herausforderung zu suchen: Über die Kletterwand geht es ein Stockwerk hinauf, durch den kleinen Hochseilgarten zurück nach unten. Oder man stellt sich dem niedrigeren Klettergerüst in der oberen der beiden Etagen.