1 Der junge Mann verursachte den Unfall, weil er einem Reh auswicht. (Symbolfoto) Foto: dpa

Wirtschaftlicher Totalschaden ist an einem Auto bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der K 7129 bei Dormettingen entstanden.









Ein 26-Jähriger war gegen 23.20 Uhr mit einem VW Golf GTI auf der Kreisstraße von Dormettingen herkommend in Richtung Isingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve wich der Fahrer seinen Angaben nach einem kreuzenden Reh aus und krachte in die linksseitigen Leitplanken.