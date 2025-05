„Regrowing“ in Hechingen: Wie aus Abfällen ein neuer Gemüsegarten entstehen kann

1 Zum „Regrowing“ eignen sich verschiedene Gemüsesorten. In der Volkshochschule Hechingen findet dazu ein Workshop statt. (Symbolfoto) Foto: knipseria/stock.adobe.com Gärtnern hat infolge der Corona-Pandemie einen Boom erfahren. Wie aus Lebensmittelabfällen neue Gewächse entstehen können, zeigt ein Workshop an der VHS Hechingen.







Lebensmittelabfälle wie der Strunk einer Lauchzwiebel müssen nicht unbedingt in der Mülltonne landen. „Regrowing“, zu deutsch „Nachwachsenlassen“, heißt das Zauberwort für nachhaltiges Gärtnern auf der Küchenbank. Die Volkshochschule Hechingen bietet am kommenden Dienstag, 27. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr, in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt des Landratsamtes einen Workshop zu diesem Thema an. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg im Rahmen des Programms Ernährungsbildung für Erwachsene und Familien in Baden-Württemberg.