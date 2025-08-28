Regisseurin aus Waldachtal: „Herzensmütter“ feiert Kinopremiere

Die frisch gebackene Regisseurin Olivia Denner blickte gespannt auf die Premiere ihres ersten Dokumentarfilms, der ihr und ihrer Studienkollegin Susanne Rebholz eine Bestnote beschert.
Wie definiert sich eine Mutter, wie definiert die Gesellschaft eine Mutter? Wie unterscheiden sich Mütter in unterschiedlichen Kulturen und Lebenssituationen? Olivia Denner aus Lützenhardt hat sich dieses Themas angenommen und als Autorin und Regisseurin zusammen mit ihrer Projektpartnerin Susanne Rebholz aus Sigmaringendorf einen 60-minütigen Film produziert. Sein Name: „Herzensmütter“.