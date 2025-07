Das Sommertheater am Salinensee wird wieder ein Abenteuer für Groß und Klein, verspricht Andreas Jendrusch, Regisseur und Leiter des Regionentheaters.

Wenn sich im August der Vorhang auf der Seebühne am Salinensee hebt, beginnt wieder eine der stimmungsvollsten Theatertraditionen der Region. Das Regionentheater aus dem Schwarzwald lädt vom 12. bis 16. August 2025 zu einem Open-Air-Erlebnis ein, das gleichermaßen Familien, Jugendliche und Erwachsene begeistert.

Mit im Gepäck: zwei außergewöhnliche Produktionen voller Abenteuer, Fantasie und Gefühl – eingebettet in die malerische Kulisse am Salinensee. Vom 12. bis zum 14. August, jeweils 16 Uhr gibt es „Wickie und die starken Männer“, Vorlage ist die bekannte Fernsehserie.

Wickie ist ein kleiner Junge, der im Wikingerdorf Flake lebt. Sein Vater Halvar ist der Chef der Wikinger. Wickie ist ein bisschen ängstlich, dafür umso klüger. Oft ist er mit seinem Vater und den anderen Wikingern mit dem Schiff unterwegs. Dabei muss Wickie die starken Männer oft mit seinen tollen Ideen vor dem Schrecklichen Sven und seinen Piraten retten und aus Gefahren befreien.

Theatervergnügen für Jung und Alt

Wickie, der kleine Wikinger aus Flake wirbelt mit seinen Abenteuern seit über 60 Jahren durch Comics, Fernsehen und Kino. Ein Theatererlebnis, das Kinderaugen leuchten lässt und Erwachsene in ihre Kindheit zurückversetzt, verspricht Andreas Jendrusch.

Am 15. und 16. August, jeweils 20 Uhr, gibt „Die drei Muske(l)tiere und D’Artagnan“. Emilia ist krank. Ohrenschmerzen, wie so oft. Aber sie ist kein Kind mehr – sie ist Teenagerin, mit all dem Zweifel, Trotz und der Sehnsucht nach Freiheit, die dazugehört. Als ihre Oma auftaucht und ihr aus einem alten Buch vorlesen will, reagiert Emilia genervt. Doch das, was dann geschieht, ist mehr als eine Geschichte: Es wird zu einer Reise in eine andere Zeit – und tief hinein in Fragen, die heute aktueller sind denn je.

„Die drei Muskeltiere und D’Artagnan“ ist ein vielschichtiges, warmherziges und hochaktuelles Theaterstück über Generationen, Identität, Rollenbilder und die Macht der Fantasie. Über echte Begegnung statt digitaler Betäubung. Und über den Mut, sich berühren zu lassen – selbst wenn man glaubt, längst darüber hinaus zu sein. Ein Stück für Jugendliche, Erwachsene, Familien – für alle, die sich erinnern, wie es war, zum ersten Mal etwas wirklich Großes zu fühlen.

Karten im Vorverkauf sind ab sofort an der Touristinformation oder online und an allen Vorverkaufsstellen des Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich.