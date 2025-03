Regionalzug verliert Tür während der Fahrt

Die Horrorvorstellung eines jeden Bahnfahrenden: Während der vollen Fahrt verliert ein Zug seine Tür - so geschehen bei Mannheim.

Ein Regionalexpress hat während der Fahrt zwischen Mannheim und Heidelberg eine Tür verloren. Es sei zu „einem Vorfall mit einem abgetrennten Türflügel“ auf Höhe der Haltestelle Mannheim Arena/Maimarkt gekommen, bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Unternehmens SWEG. Durch den Störfall seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Der Zug sei von Mannheim nach Heilbronn unterwegs gewesen. Zuvor hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet.

Weitere Details zu dem Vorfall am Sonntag nannte das Unternehmen unter Verweis auf aktuelle Ermittlungen zunächst nicht. Die SWEG äußerte sich auch nicht zu einer möglichen Ursache für den Verlust der Tür.

Regionalexpress bei Mannheim evakuiert

Die Bundespolizei bestätigte, dass nach dem Vorfall bei einem außerplanmäßigen Halt in Mannheim-Seckenheim 130 Passagiere die Bahn verlassen mussten. Der Zug befinde sich nun in einer Werkstatt in Pforzheim.

Wie schnell die Bahn während des Vorfalls gefahren sei, werde im Moment noch untersucht, sagte eine Sprecherin. In dem Abschnitt hätte der Zug 160 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Die Ermittler hoffen noch auf weitere Zeugenaussagen.

Video soll Fahrt ohne Tür bei Mannheim zeigen

Ein Video im Internet soll den Vorfall zeigen. Darauf sieht man den Blick aus einem fahrenden Zug. Statt einer Tür ist nur eine Türöffnung zu sehen. Es rauscht laut, draußen ziehen Güterzüge vorbei.

Ein Foto im Netz zeigt zudem den Türflügel neben einer umgefallenen beschädigten Mülltonne, wie die Sprecherin der Bundespolizei bestätigte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Türflügel während der Fahrt an einer Haltestelle vorbei abfiel und den Mülleimer auf dem Bahnsteig traf.